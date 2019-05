Der Innenbereich des Kreisverkehrs in Vadrup ist mit einem Absperrband und einem Hinweisschild auf den Eichenprozessionsspringer versehen. Anwohner, die auch die Pflege des Kreisels durchführen, haben dort nämlich gleich an fünf Bäumen die Raupen in großer Menge entdeckt. Die Stadtverwaltung wurde umgehend informiert und erste Maßnahmen eingeleitet.