Einigen war kein Weg zu lang

77 Kutschen, mehrere hundert Fahrer und Begleiter sowie über 5000 Zuschauer entlang der Strecke in der Altstadt: Das alles sorgte dafür, dass Telgte am Christi-Himmelfahrtstag wieder zum Mittelpunkt der Kutscheninteressierten wurde. Es war die 32. Kutschenwallfahrt dieser Art und eine Gemeinschaftsveranstaltung der Kirchengemeinde St. Marien, des Reit- und Fahrvereins Gustav Rau Westbevern und der Stadt Telgte.

Kutschenwallfahrt 2019 in Telgte 1/226 Rund 80 Pferdegespanne haben sich an Christi Himmelfahrt an der Kutschenwallfahrt beteiligt. Gut 5000 Besucher kamen ebenfalls und waren begeistert. Foto: Pohlkamp

Die attraktiven und zum Teil auch historischen Gespanne begeisterten die Zuschauer. Die Fahrer kamen aus dem Emsland, aus dem Sauerland, aus Ostwestfalen und aus dem Münsterland. Ein Großteil von ihnen nutzte die Kutschenwallfahrt und folgte einer ebenso langen Tradition: Das Treffen von Kutschern und deren Familien auf dem Reiterhof Schulze Hobbeling in Vadrup.

Viele Teilnehmer waren bereits häufiger in der Emsstadt: Etlichen Teilnehmern ist kein Weg zu lang: So etwa Hermann Kollegs aus Polch in der Eifel. Wobei ihm die Staus einen Strich durch die Rechnung machten. Statt vier Stunden benötigte er sieben für die Anreise. Doch er scheute die Mühen nicht und präsentierte in Telgte seinen Marathonwagen mit zwei Friesen davor.

Bevor die Kutschen zu ihrem großen Korso durch die Altstadt aufbrachen, gab vor der Bühne im Pappelwald eine Präsentation der Gespanne. Als Moderator erwies sich Hermann-Josef Schulze Hobbeling einmal mehr als Experte. Landauer, Wagonetten, Gigs, Federwagen, Münsterländer Jagdwagen, Planwagen und kleine Kutschen wurden gezeigt. Selbst Hermann-Josef Schulze Hobbeling kam bei dem einen oder anderen Exemplar ins Schwärmen. „Ich sehe hier deutlich, dass die Damen wohl dafür gesorgt haben, dass die Pferde alle so schön aussehen“, sagte er etwa mit einem Lächeln.

Weihbischof Ulrich Boom war eigens aus Würzburg angereist und erlebte die Veranstaltung als seine persönliche Premiere. Zuletzt war er beim Katholikentag von Münster nach Telgte gepilgert: Beim Rundgang lernte er die Kutschen, die Pferde und auch viele Pilger persönlich kennen. Begleitet wurde er von Bürgermeister Wolfgang Pieper, der Vorsitzenden des RV Gustav Rau, Petra Weiligmann, und Hermann-Josef Schulze Hobbeling.

Unter freiem Himmel fand die Wallfahrtsmesse statt. Zahlreiche Gläubige beteten mit dem Weihbischof und Propst Dr. Michael Langenfeld. Musikalisch umrahmt wurde diese Feier von der Naturhorngruppe der Jagdhornbläser Hubertus aus Coesfeld.

„Wir sind stolz darauf, den Weihbischof in Telgte zu begrüßen,“ freute sich Bürgermeister Wolfgang Pieper, der - wie auch der Propst - dazu aufrief, sich auf den Weg zu machen, Vertrauen aufzubauen und beizutragen, die Welt positiv zu verändern. Bevor die Kutschen im Pappelwald einzeln vorgestellt wurden, gab es noch eine Pilgerandacht.