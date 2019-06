Foltermethoden und ein Galgen

Bei bestem Radfahrwetter starteten unter der Leitung der beiden ADFC-Tourleiter Anne-Katrin Schulte und Johannes Meiser elf weitere Radfahrer vom Rathaus-Vorplatz aus, um mehr über Schandtaten, deren Konsequenzen und die Gerichtsbarkeit zum Ende des Mittelalters und des Beginns der frühen Neuzeit zu erfahren.

Nach nicht einmal 200 Metern war schon die erste Station am Haus Steinstraße 30 erreicht, in dem der letzte in Münster tätige Scharfrichter lebte. Interessant und schaurig zugleich waren die Fakten zur Ausübung dieses Berufes im Laufe des 18. Jahrhundert. Am ehemaligen Standort des Gogerichts in Wolbeck erfuhren die Teilnehmer viel Wissenswertes über die Ordnung des Gerichtswesens und die Zuständigkeiten der teils untereinander konkurrierenden Gerichte.

An der Werse-Brücke bei Angelmodde wurde die im Zuge der Hexenverfolgung übliche Wasserprobe als Gottesurteil vorgestellt. Berichtet wurde an dieser Stelle auch über Foltermethoden, um Geständnisse der Delinquenten zu erzwingen.

Bei einer ausführlichen Rast bekamen die Radfahrer ein biografisches Kriminal-Drama zu hören. Es handelte von einer Frau namens Anna Gesine Brink, alias Goose Sienken, aus Ahlen, die als so genannte Moor-Siedlerin mit ihrer Familie ins Meppener Emsland zog und dort eine Anstellung bei einem „wüsten Zeitgenossen“ annahm. Nachdem dieser sie geheiratet hatte, hat er sie zu Diebstahl und Brandstiftung angestiftet. Sie wurde als 22-jährige Frau geköpft, ihr Ehemann zu 30 Jahren Zuchthaus verurteilt.

Den Abschluss bildete ein Besuch bei der Familie Woltering an der Galgheide, in deren Besitz sich noch immer ein Stück eines dort verwendeten Galgens befindet. Der Besitzer erzählte, wie es zu dem Fund gekommen war und hatte noch allerlei Einzelheiten zu der Hinrichtungsstätte beizutragen.

Zuletzt wurde auch erwähnt, dass es in Vadrup ein Freigericht gab, das wahrscheinlich unter der 1000-jährigen Eiche beim Haus Langen abgehalten wurde.