Historie zugänglich machen

Der Öffentlichkeit die Westbeverner Geschichte zugängig machen, ist ein Hauptanliegen des von Franz Drücker initiierten „Häuserbuches“, das 2012 erschienen ist, und das Josef Sickmann in enger Zusammenarbeit mit dem Autor fortsetzt.

Die Intention von Sickmann ist es dabei, sowohl neue Geschichten und Dönekes, als auch von Drücker noch nicht veröffentliche Begebenheiten und Anekdoten, etwa solche, die er selbst in Gesprächen zusammengefasst hat, dem Werk hinzufügen. „Ich würde mich freuen, wenn mir auch Bewohner des Ortes interessante Begebenheiten, Entwicklungen oder alte Fotos zutragen, um damit die Geschichte Westbeverns zu ergänzen“, sagte Josef Sickmann, Vorstandsmitglied im Krink, der die Geschichte Westbeverns auch unter www.westbeverner-krink.de veröffentlicht.

Franz Drücker hat über viele Jahre die Westbeverner Geschichte erforscht. Er hat aber auch immer wieder betont, dass seine Grundlagenarbeit kontinuierlich weitergeführt und ergänzt werden müsse. Schon 2009 hat er deshalb etliche Unterlagen an den damaligen Krink-Vorsitzenden Reinhold Hobeling übergeben. Über viele Jahre hat Josef Sickmann mit Franz Drücker zugearbeitet und ihn unterstützt. Deshalb war Sickmann bereits maßgeblich an der Gestaltung des Häuserbuches beteiligt.

Während der Zusammenarbeit hat Franz Drücker bereits sämtliche Unterlagen digital an den Krink übergeben. Das war verbunden mit der Bitte, diese zu pflegen und möglichst weiterzuführen. Die digitale Fassung des Häuserbuches liegt ausschließlich in den Händen von Josef Sickmann. Der Kreisgeschichtsverein Beckum-Warendorf als Herausgeber des Häuserbuches – das bereits vergriffen ist – hat nun dem Westbeverner Krink das ausschließliche Recht zugestanden, das Häuserbuch Westbevern auf der seiner Internetseite zu veröffentlichen. Der Autor hat diesem Schritt ebenfalls zugestimmt.

Der Krink hat durch Josef Sickmann, der selbst Autor des Grundkarten- und Flurnamenbuches Westbevern (erschienen 2013) ist, nun auf der Internetseite einen Unterpunkt, „Geschichte Westbeverns“ eingerichtet und wird dort viele Beiträge dazu einstellen. Das Häuserbuch ist dort seit kurzer Zeit einsehbar.

Weitere Beiträge sowie alte Bilder aus Westbevern sind dort ebenfalls abrufbar und werden von Josef Sickmann sukzessive ergänzt. Der wiederum hat bereits das nächste Projekt im Fokus – eine Geschichte für Grundschüler Westbeverns. Sickmann ist stets dabei, Neues aus Archiven zusammenzutragen, um es der Öffentlichkeit zugängig zu machen.

Der Krink formuliert seinen Zweck in der Satzung mit der Förderung der Heimatpflege, des Brauchtums und der Weiterentwicklung des Zusammenlebens in Westbevern. Des Weiteren hat er sich der Aufarbeitung der Westbeverner Geschichte verschrieben.

Franz Drücker, Westbeverner „Urgestein“, Träger des Bundesverdienstkreuzes sowie Ehrenvorsitzender des Bürgerschützenvereins Westbevern-Dorf, hat sich jahrelang sehr intensiv mit der Geschichte des Ortes befasst. Nach seiner Pensionierung Mitte der 1980-er Jahre als langjähriger Leiter des Bauamtes der Stadt Telgte intensivierte er sein Hobby. Vieles, was er zusammengetragen hat, veröffentlichte er in Kurzbeiträgen. Als Krönung schloss er seine Arbeiten mit der Erstellung des Häuserbuches ab, das als Band Nr. 49 in der Reihe „Quellen und Forschungen zur Geschichte des Kreises Warendorf“ vom Kreisgeschichtsverein Beckum-Warendorf herausgegeben wurde. Unterstützt wurde er bei der Erstellung dieses umfangreichen Werkes vom Krink.

„Das ist eine tolle Sache. Es ist schön, dass die Beiträge und alten Fotos Erinnerungen hervorrufen und die Geschichte damit lebendig erhalten bleibt“, erklärt die Krink-Vorsitzende Friederike von Hagen-Baaken bei der Vorstellung des neuen Projektes. Eine Neuauflage des Häuserbuches wird es nicht geben.