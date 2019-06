Pfarrer Werner Benölken ist tot. Der Seelsorger, der 17 Jahre lang am Krankenhaus Maria Frieden tätig war, verstarb jetzt in Münster. Als er 1966 – kurz nach dem Konzil – zum Priester geweiht wurde, herrschte Aufbruchstimmung in der Kirche. In seiner ersten Kaplanstelle in Rheine versuchte er, die Beschlüsse in das Gemeindeleben zu bringen. Nach einer Zwischenstation in Warendorf wechselte Benölken am 15. August 1973 nach Datteln. Dort war er zunächst in der Gemeinde St. Amandus im Bereich Jugendarbeit tätig. 1976 ereilte ihn eine schwere Krankheit, die ihn für Monate aufs Krankenlager zwang. Dass er wieder relativ gesund wurde und noch so viele Jahre weiter im Dienste der Kranken tätig sein konnte, ist für ihn ein besonderes Geschenk gewesen, das hat er immer wieder betont. Schon 1977 engagierte er sich neben der Gemeindearbeit als Mitstreiter für das Seelsorge- und Sozialteam im Dattelner und Waltroper Krankenhaus sowie in der Kinderklinik Datteln. 1985 absolvierte Werner Benölken dann eine Ausbildung als psychologischer Berater. Seit 1998 war er in Telgte tätig und betreute in Maria Frieden die älteren Menschen. 2015 folgte dann ein Umzug nach Münster in das Haus Maria Trost, wo er noch in der Seelsorge tätig war.