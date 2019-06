Alles hat ein Ende, auch die schönste Regentschaft, und daher suchen die Mitglieder des Schützenvereins Raestrup-Heidker am Pfingstwochenende einen Nachfolger für Ramon Falldorf .

Das Vogelschießen ist zwar der Höhepunkt, ein umfangreiches Programm sorgt aber zudem dafür, dass auch zwischendurch keine Langeweile aufkommen wird. Los geht der Veranstaltungsreigen am Pfingstsonntag , 9. Juni, um 9 Uhr mit einer Schützenmesse in der Kraftfahrerkapelle in Raestrup. Danach treffen sich die Heidker zum Frühschoppen bei Büscher im „Raestruper Hof“. Der vollständige Schützenzug kommt um 14 Uhr bei Theo Greiwe zusammen. Gemeinsam geht es zum Schützenplatz, wo das Vogelschießen startet. Parallel dazu finden weitere Wettbewerbe statt: das Gründerpokalschießen, die Ermittlung des besten Schützen sowohl der Ehrengarde als auch der Kompanie sowie ein Armbrustwettbewerb. Um 18 Uhr findet dann die Siegerehrung des Gründerpokalschießens statt. Drumherum wird es nachmittags ein buntes Programm und Musik geben.

Am Pfingstmontag, 10. Juni, starten die Heidker-Schützen um 13 Uhr mit dem Antreten der Ehrengarde, der Kindergarde und der Kompanie auf den Höfen Kleine Heckmann und Fleck. Anschließend geht es um Festplatz. Dort folgen Ehrungen und das Hampelmannschießen sowie die Ermittlung des Kinderkönigspaares. Das Nachmittagsprogramm ab 14.30 Uhr ist wieder abwechslungsreich: Kinderbelustigung, Kaffee und Kuchen, Tombola und als Höhepunkt ab 17.30 Uhr die Königsproklamation. Für die älteren Vereinsmitglieder haben die Heidker ab 14.30 Uhr wieder die Kaffeetafel im Festzelt gedeckt.

Am Abend folgt ab 20 Uhr der Königsball mit dem Tanz- und Unterhaltungsmusiker Björn van Andel.