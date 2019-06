Der Sportplatz als zweite Heimat

„Mit 80 muss ich keine Höchstleistung mehr bringen, keine Titel mehr erringen. Mit 80 muss ich mich fit halten, mich bewegen und gesund ernähren“, sagt Gerhard Duddeck , gerade 80 Jahre jung geworden. Sein sportliches Leben hat er auf dem Sportplatz verbracht. Er spricht nicht von Höchstleistungen. Sein Ziel war es trotzdem immer, anspruchsvolle sportliche Leistungen zu zeigen, dafür zu trainieren und Siege zu erringen. Viele Kreis-, Münsterland- und Westfalenmeistertitel hat er in den letzten Jahrzehnten im Seniorenbereich in den Wurfdisziplinen errungen.

Seine persönlichen Bestleistungen lassen sich auf Urkunden und Zeitungsausschnitten nachverfolgen: Im Speerwurf erreichte er 56,80 Meter, beim Kugelstoßen waren es 13,68 Meter, im Weitsprung sprang er auf 6,62 Meter, und die 100 Meter lief er 11,3 Sekunden.

Deutsche Turnfeste hat Gerhard Duddeck ebenso besucht wie zahlreiche regionale und nationale Wettkämpfe und viele Sportabzeichen errungen. Der Sportplatz war seine zweite Heimat. „Das Schönste daran: Über die Leichtathletik habe ich meine Frau Liesel kennengelernt. Wir beide waren leidenschaftliche Leichtathleten.“

Die Liebe zum Sport entdeckte Gerhard Duddeck schon im Schulalter. In seiner Jugendzeit gehörte er im Kugelstoßen sogar zu den 30 besten B-Jugendlichen Deutschlands. Bevor er 1977 zum TV Friesen wechselte, dort die Leichtathletikabteilung gründete und viele Telgter für die Leichtathletik begeisterte, startete Gerhard Duddeck für den TV Gütersloh, als Zehnkämpfer beim SVA Gütersloh und später für den SC Preußen Münster. Nach dem Umzug der Familie 1973 nach Telgte, schloss er sich 1975 dem TV Friesen an.

Für die Leichtathletik in Telgte und im TV Friesen hat Gerhard Duddeck eine Menge bewegt: Von 1977 bis 1984 baute er die Abteilung auf, gestaltete engagiert die Jugendförderung, schuf mit dem Seniorensportfest eine Traditionsveranstaltung des TV Friesen und übergab 1984 den Führungsstab an Ludger Dahlmann, der die Abteilung auch nach 35 Jahren noch leitet. In Duddecks Zeit fällt auch der Bau der Kunststoffbahn auf dem Sportplatz am Schulzen­trum.

Nach seiner aktiven Führungsarbeit im TV Friesen kümmerte sich Gerhard Duddeck zusammen mit Gerhard Stemmer um den Seniorensport im TV Friesen. Mit 80 ist er weiter aktiv, allerdings außerhalb des Sportplatzes: im TV Friesen beim Fitness- und Gesundheitssport, in seinem kleinen Kraftraum, beim Radfahren, beim Kegeln mit seinen Turnbrüdern, beim Doppelkopf und als „jüngstes“ Mitglied im Ehrenrat des Turnvereins.