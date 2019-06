Zurück ins normale Leben

„Das war das aufregendste Jahr meines Lebens“, findet Talea Wortmann . Mit gemischten Gefühlen kommt sie sowie die Schülerinnen Finja Leifeld und Insa John des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums zurück nach Deutschland. Seit August 2018 waren die drei als Austauschschülerinnen in Tomball, Texas. Doch ist die Zeit fast um.

Freuen sie sich, nach knapp zehn Monaten wieder ins vertraute Leben zurückkehren. Oder wollen sie gar nicht mehr nach Hause? Klar habe es anfangs für alle viele ungewohnte Dinge, wie die Zeitumstellung und die neue Schule und das komplett andere Schulsystem gegeben, blicken die drei zurück. Aber nach einiger Zeit hätten sie sich eingewöhnt und sich richtig wohlgefühlt. Nun werde es für sie umso schwerer zurückzukommen.

Natürlich habe es ab und an schwierige Momente gegeben. Aber auf der anderen Seite auch viele Höhepunkte. „Gerade am Anfang war alles super aufregend. Man hat zwar gewisse Vorstellungen, aber meistens ist es dann doch sehr anders“, beschreibt Talea Wortmann.

„Ich glaube, der Abschied wird sehr hart und traurig, denn man will seine Leute einfach nicht verlassen. Aber natürlich freue ich mich auch auf meine Familie und auf meine Freunde“, sagt Finja Leifeld. Insa John sieht das genauso: „Ich freue mich schon auf mein gewohntes Umfeld und bin gespannt, was sich alles verändert hat.“

Finja und Insa, die beide Fußball spielten, werden ihre Teams vermissen, in denen sie auch viele neue Freunde fanden. Und Talea werden die Konzerte mit ihrer Band besonders fehlen.

Und für alle ist klar: Es wird unfassbar schwer, die neuen Freunde und die Gastfamilie zurückzulassen: „Ich habe mich einfach so wohl gefühlt. Ich werde den Alltag in Tomball sehr vermissen“, betont Insa. Das Leben, an das sich die drei gewöhnt haben, wird es auf einmal nicht mehr geben. Und deswegen fühlt sich der Abschied für die Schülerinnen auch so schwer an.

Und auch die Schule zu verlassen, wird ihnen allen nicht leicht fallen. Die High School war für sie auch eine der besten Erfahrungen, denn sie wurden gut aufgenommen, es gab tolle Events, und sie haben ein ganz anderes Schulsystem kennengelernt. „Ich habe auch gesehen, wie stolz in Amerika alle auf ihre Schule sind und wie groß der Ehrgeiz ist. Und das nicht nur im Sport“, erzählt Finja. Auch Talea betont: „Die Events wie der ,Prom’ oder auch Thanksgiving waren mit die tollsten Erfahrungen. Einiges kennen wir so gar nicht in Deutschland.“

Die drei können alle Schüler nur ermutigen, auch ein Auslandsjahr zu machen, wenn denn die Möglichkeit besteht. Es sei eine große Chance.