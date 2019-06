Religiöse Schulwoche – was ist das denn? Interessiert mich das? Diese Fragen wird sich der eine oder andere Schüler der Sekundarschule im Vorfeld bestimmt gestellt haben. Überrascht worden sein dürften die meisten in dieser Woche dann doch von den Themen, die bei dem Projekt besprochen und diskutiert wurden. Es ging nicht um die Bibel oder spezielle Glaubensfragen, sondern vielmehr um Begriff wie Freunde, Familie und Zukunft, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch der Sinn des Lebens wurde in den Blick genommen.

Apropos Zukunft: Die in Kleingruppen zusammensitzenden Schüler machten sich gemeinsam mit einem Moderator Gedanken dazu, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Dabei wurde ihnen auf Karteikarten eine Vielzahl von Aussagen mit Zukunftswünschen vorgelegt. Aus diesen konnten die Neun- und Zehntklässler ihre Favoriten auswählen und später mit ihren Mitschülern abgleichen. „Die Schüler sollen dadurch lernen, Schwerpunkte herauszuarbeiten und zu sehen, dass im Leben nicht alles geht“, erläuterte Markus Mischendahl , Lehrer und Schulseelsorger vom Bistum Münster, der die Projektwoche gemeinsam mit einem 13-köpfigen Team an der Sekundarschule durchführte. „Die Schüler sollen lernen, zuerst die großen Fragen des Lebens anzugehen.“ Die Diskussionen über die Zukunft waren nur eines von vielen Themen, die in den Kleingruppen behandelt wurden.

Die „Religiöse Schulwoche“ ist ein gemeinsames Angebot des Bistums Münster und der Evangelischen Kirche von Westfalen. Die Sekundarschule hat diese Projekt erstmals durchgeführt. Künftig solle es alle zwei Jahre stattfinden, berichtete der didaktische Leiter der Sekundarschule, Christopher Hanrath, damit alle Klassen neun und zehn in den Genuss kämen.

Eine Woche lang stand in zwei Stunden pro Tag dieser doch etwas andere Unterricht auf dem Stundenplan. Die Teilnahme war freiwillig. „Aber wir freuen uns, dass fast alle mitmachen“, berichtete der didaktische Leiter. „Die Rückmeldungen sind sehr positiv, in eine geschützten Raum über Dinge zu diskutieren.“

Und was hat das Ganze mit Religion zu tun? Darum geht es bei der Beantwortung der genannten Fragen nur am Rande. Vielmehr solle mit diesem Projekt der Schulalltag unterbrochen werden, so Markus Mischendahl. „Wir wollen Platz für Themen bieten, die sonst in der Schule weniger Raum finden können.“ Manches sage sich bestimmt auch ohne Lehrer und nur mit Mitschülern und Moderatoren einfacher. Außerdem gebe es keine Benotung.

Die „Religiöse Schulwoche“ endet am Freitag mit zwei Gottesdiensten für die Neuner und Zehner, zu denen auch die Eltern eingeladen wurden.