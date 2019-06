Zu einer Buchlesung mit Wein und Häppchen lädt das Netzwerk Frauen alle Interessierten ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 13. Juni, um 20 Uhr in der kleinen Kirche statt.

Ulla Elbers von der „Beverbuchhandlung“ liest Passagen aus dem mehrfach preisgekrönten Roman „Der Zopf“ von Laetitia Colombani . Das Buch beschreibt die Schicksale dreier mutiger Frauen. Drei Lebenswege, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und dennoch teilen Smita, Giulia und Sarah das gleiche Schicksal: Alle drei kämpfen mutig gegen die Widerstände des Lebens. Smita, die Unberührbare, opfert in Indien ihr Haar dem Gott Vishnu, denn ihrer Tochter soll es einmal besser ergehen. In Palermo rettet Giulia die Perückenfabrik ihres Vaters vor dem Bankrott. Und als in Montreal die erfolgreiche Anwältin und alleinerziehende Mutter Sarah erkrankt, schöpft sie mit ihrer Perücke neuen Lebensmut.

In leuchtenden Bildern nehmen diese drei Frauen die Leserschaft auf eine Reise rund um den Globus mit. Der Roman ist eine Hymne auf das Leben und den Mut aller Frauen dieser Welt, heißt es in der Einladung. Von der Presse wird das Buch als kraftvolles Werk bezeichnet, dass das Leben feiert und die Leser daran erinnert, nie zu vergessen, woran sie glauben. Bereits kurz nach seinem Erscheinen wurde der Roman in 28 Sprachen übersetzt, und die Filmrechte wurden vergeben. Das Vorbereitungsteam freut sich auf einen interessanten Abend und auf viele Zuhörer.