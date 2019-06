In Rekordzeit zur Lehrstelle

Telgte -

In unter drei Stunden zum Ausbildungsvertrag: Das ist für Christian Bleser, Geschäftsführer von Hygi.de, rekordverdächtig aber beim „Azubi-Speed-Dating“ in Münster passiert. Morgens stellte sich dort ein Bewerber vor, mittags hatte er bereits den Vertrag in der Tasche.