Ökumenischer Gottesdienst lockt viele Gläubige

Der ökumenischen Pfingstgottesdienst, zu dem die evangelische und katholische Kirchengemeinde eingeladen hatten, lockte am Pfingstmontag zahlreiche Gläubige. Wegen der Wetterprognosen hatten die Organisatoren die Veranstaltung vom Marktplatz auf den Kirchplatz verlegt, doch die „Fluchtmöglichkeit in die Kirche“, wie Pfarrerin Sabine Elbert es nannte, musste nicht genutzt werden. Stattdessen verwöhnte Sonnenschein die Besucher. Der Gottesdienst stand unter dem Leitsatz „So wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch“. Für die musikalische Untermalung sorgte der Posaunenchor (kl. Bild) der Evangelischen Kirchengemeinde.

Ökumenischer Pfingstgottesdienst in Telgte 1/9 Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz von St. Clemens statt. Foto: Große Hüttmann

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz von St. Clemens statt. Foto: Große Hüttmann

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz von St. Clemens statt. Foto: Große Hüttmann

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz von St. Clemens statt. Foto: Große Hüttmann

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz von St. Clemens statt. Foto: Große Hüttmann

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz von St. Clemens statt. Foto: Große Hüttmann

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz von St. Clemens statt. Foto: Große Hüttmann

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz von St. Clemens statt. Foto: Große Hüttmann

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Pfingstmontag ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz von St. Clemens statt. Foto: Große Hüttmann