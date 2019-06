Sieg für Thorsten Siegemeier

Thorsten Siegemeier ist neuer Kaiser des Schützenvereins Raestrup-Heidker. Mit dem 656. Schuss holte er am Pfingstsonntag den Vogel – nach fast vierstündigem Dauerbeschuss – von der Stange – und das bereits zum zweiten Mal in seinem Leben.

Es war bereits 18.40 Uhr, als der erlösende Treffer fiel. Wer auch immer den „Adler“ angebracht hatte: Dieses Mal war er so gut befestigt, dass er partout nicht fallen wollte. Acht Schützen ließen trotzdem nicht locker, bewarben sich allesamt um die Königswürde und sorgten insbesondere beim Finale – das dauerte alleine rund eine Stunde – für Spannung pur bei den Zuschauern. Letztere hatten sich immer zahlreicher um die Absperrung des Schießstandes positioniert, um Zeuge des spannenden Wettkampfes zu sein.

Um die Spannung zu erhöhen, schossen die acht Aspiranten schließlich abwechselnd: Nach jedem Schuss folgte der nächste Schütze. In diesem Zeitraum konnten alle König werden, denn keiner der acht Anwärter gab auf. Im Verlaufe dieses packenden Finales waren alleine 100 Schuss Munition erforderlich.

Schließlich war es Thorsten Siegemeier, der den erlösenden Treffer setzte. Die Anwesenden jubelten. Denn bereits vor 20 Jahren hatte Thorsten Siegemeier den Königsthron bestiegen. Und somit machte er sich mit diesem Treffer zum Kaiser der Heidker. Denn diesen Titel bekommt bei dem Schützenverein der, der zum zweiten Mal den Vogel abgeschossen hat. Zu den ersten Gratulanten gehörte natürlich der erste Vorsitzende Alfons Rüter . Übrigens: In der 97-jährigen Vereinsgeschichte gab es erst acht Mal einen Kaiser.

Beim Königsschießen hatten Klaus Wigger die Krone, Bernd Sträterhoff das Zepter und Frank Leißing den Apfel abgeschossen.

Farbenfroh und ansprechend hergerichtet hatten die Heidker ihren Festplatz am Rande der Delsener Heide am Hof Rüter, als dort das traditionelle Schützenfest stattfand. Am Vormittag des Pfingstsonntages hatte zum Auftakt in der Kraftfahrerkapelle St. Christophorus ein Gottesdienst stattgefunden und beim anschließenden Frühschoppen in der Gaststätte Büscher konnten sich alle stärken. Auf dem Hof Greiwe trafen sich die Kompanie, die Ehrengarde und die Kindergarde. Von dort aus marschierten sie zum nahen Festplatz, wo bei schönstem Wetter ein buntes Programm mit Kinderbelustigung samt Kutschfahrten, Knaxburg, Bällebad und Tombola für den Nachwuchs sowie Kaffee und Kuchen im Festzelt zur Musik des Musikzuges Westbevern-Dorf stattfand.

Am Gründerpokalschießen beteiligten sich die Vereine St. Rochus Verth-Schwienhorst, die Gastgeber, die Raestruper Schützengilde, die Schießriege der St.-Anna-Bruderschaft und Vertreter des Vereins St. Hubertus Vechtrup. Das siegreiche Team stellte die Schützengilde Raestrup mit 322 Schuss. Bester Einzelschütze war Matthias Rehr mit 129 Ringen.

Am Abend feierten die Heidker mit ihren Freunden und Gästen im voll besetzten Festzelt. Die Liveband „Starlights“ sorgte für Stimmung. Am gestrigen Pfingstmontag wurde das Familienfest der Heidker mit einem erneut bunten und abwechslungsreichen Programm fortgesetzt. Höhepunkt waren die Königsproklamation und der anschließende Königsball im Festzelt (Weitere Berichterstattung in unserer morgigen Ausgabe.)