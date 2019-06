Nachwuchs im Fokus

Für das Zusammenleben in Westbevern spielen die Vereine eine zentrale Rolle. Dennoch stehen diese Gruppen vor großen Herausforderungen. „Wir dürfen die Zukunft nicht verschlafen“, weist der zweite Vorsitzende des Westbeverner Krink, Günter Dange , auf die „harte Nuss“ hin, die da heißt, Kinder und Jugendliche stärker einzubeziehen, um Handy und Internet Paroli zu bieten.

Diese Nuss knacken will Melanie Haberecht . Sie ist seit Anfang 2018 besonders kreativ, steckt voller Ideen und unterbreitete dem Vorstand des Krinks den Vorschlag, neben den „Krink­rentnern“ eine weitere Sparte zu bilden: die sogenannten „Kids & Teens“ – dieser Bereich sollte mit altersgerechten Angeboten gefüllt werden.

Ein Jahr ist seitdem vergangen. Melanie Haberecht ist inzwischen die Koordinatorin von entsprechenden Angeboten geworden. In ihrer Bilanz spricht sie mit Freude über die ihr entgegengebrachte Hilfsbereitschaft. Dennoch war aller Anfang schwer.

So wurde als erstes Projekt eine „Krabbelgruppe“ auf den Weg gebracht. Inzwischen treffen sich die „Westbeverner Windelzwerge“ in der ehemaligen Vadruper Grundschule bereits zweimal wöchentlich. Damit war der Grundstein gelegt.

Melanie Haberecht suchte den Kontakt zu Vereinen und sammelte alle Aktivitäten, die dort bereits für den Nachwuchs angeboten werden. Daraus ist ein Flyer entstanden. In Kürze wird es eine Neuauflage geben.

In Hildegard Markfort (Märchenerzählerin), Bianca Janssen-Ahlbrandt (Flohmarktverantwortliche), Cindy Laukötter (Projekt Kreativ-Werkstatt), Janine Neurohr und Jan Smabrekke (Krabbelgruppen) hat Haberecht zudem weitere Mitstreiter gewinnen können. „Das macht jetzt richtig Spaß,“ betont die Vadruperin.

Zudem sind neben den Vereinsangeboten inzwischen auch eigene Projekte entstanden: Dazu gehört ein Allwetter-Flohmarkt am 13. Juli auf dem ehemaligen Schulgelände. Der Kindergarten „Sternenzelt“ kooperiert in diesem Jahr mit einer Cafeteria. An diesem Tag stellen sich auch die „Windelzwerge“ vor.

Außerdem sorgt die Märchenerzählerin Hildegard Markfort für kindgerechte Unterhaltung. Sie geht einmal monatlich dorthin, wo sie angefordert wird. Erfolgreich war auch der Malwettbewerb „Kleine Künstler“ zum Thema „Meine Heimat“ in Kooperation mit der Grundschule. 122 Kunstwerke sind angefertigt worden. „Es waren beeindruckende Bilder“, so Haberecht.

In einer Kreativ-Werkstatt für Mädchen ab fünf Jahre werden in der ersten und zweiten Sommerferienwoche zum Thema „Die Eiskönigin“ Tüllröcke gebastelt und ein Tanz einstudiert. Zum Schluss führen die Mädchen das Geübte auf.

Zudem gibt es zwei weitere neue Projekte in den Sommerferien: eine Holzwerkstatt und eine Fahrradwerkstatt (WN berichteten bereits). Erstmals beteiligt sich „Kids & Teens“ am Wettbewerb „Rolle vorwärts, für frische Ideen“ des Westfälischen Heimatbundes. Günter Dange benennt den Ursprung dieser starken Ausrichtung auf „Kids & Teens“: „Wir erfüllen hiermit vielfache Wünsche der Westbeverner, die in der Dorfwerkstatt vorgetragen wurden.