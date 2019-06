Sie gehört mittlerweile zu den Klassikern im Veranstaltungskalender des Propsteichores St. Clemens: die zweijährlich stattfindende „Kult(o)ur“ für alle passionierten Radler und/oder Kulturinteressierten.

In diesem Jahr startet sie wieder am Samstag, 13. Juli, um 10.30 Uhr vom St.-Clemens-Kirchplatz aus, dieses Mal unter dem Motto „Dvorak & Drahtesel“. Nach dem bewährten Muster von „Bach & Bike“ (2009), „Liszt & Leeze“ (2011), „Reger & Radeln“ (2013), „Vivaldi & Velo“ (2015) sowie „Franck & Fahrrad“ (2017) besteht auch die sechste Auflage aus einer Mischung von Radeln und Kultur erleben.

In diesem Jahr führt die 47 Kilometer lange Strecke von Telgte über Einen, Milte, Vinnenberg und die Loburg in Ostbevern zurück nach Telgte. Unterwegs wird in den verschiedenen Kirchen Musik des tschechischen Komponisten für Auge und Ohr interpretiert. Der Pierrot für Christus aus Münster, die Tanzschule Ludwig aus Ostbevern sowie der Posaunenchor der Uni Münster haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Außerdem werden Werke des Komponisten vom Propsteichor sängerisch und vom Propsteikantor Michael Schmitt an der Orgel dargeboten.

Damit alle Teilnehmer neue Energie tanken können, werden unterwegs eine einstündige Mittags- sowie eine halbstündige Kaffeepause eingelegt. Nach der Tour sind alle zu einer Radlerparty auf dem Kirchplatz eingeladen. Verpflegung für den Imbiss am Mittag und die Radlerparty wird gegen Entgelt angeboten.

Eine Anmeldung für die kostenlose Teilnahme an der Radtour mit den musikalisch-künstlerischen Beiträgen ist nicht erforderlich. Um Spenden für die Künstler wird am Ende der Tour gebeten.