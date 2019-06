Mit dem Kanu den Fluss erkunden

Aus einer anderen Perspektive heraus die Landschaft erleben: Das und vieles mehr ist nach Angaben von „Tourismus + Kultur“ bei Paddeltouren möglich, die seit einigen Jahren in jedem Sommer im Angebot der Tourismusexperten sind.

Noch bis zum 15. September werden die Touren an jedem Samstag und Sonntag in Telgte angeboten.

„Der renaturierte Fluss ist ein wahres Naturidyll. Die Ufer bieten vielen Tieren und Pflanzen ein Zuhause, und nur selten sieht man Spuren von Menschen. Mit ein wenig Glück können die Teilnehmer an den Sandabbrüchen der Ems Eisvögel und Uferschwalben entdecken. Umgestürzte Bäume sorgen für Urwald-Feeling“, heißt es in einer Ankündigung von „Tourismus + Kultur“.

Verschiedene Teilabschnitte der Ems, die in Touren von zweieinhalb bis viereinhalb Stunden Dauer eingeteilt sind, können bei diesem Angebot gepaddelt werden. „So ist für jede Altersgruppe und jeden Konditionszustand etwas dabei“, heißt es im entsprechenden Flyer. Schwimmen sollten die Teilnehmer aber können – auch wenn eine Schwimmhilfe beziehungsweise -weste zur Grundausstattung gehört.

Die erforderliche Kanuausrüstung (Boot, Paddel, Schwimmweste, wasserdichte Tonne) wird am Startpunkt angeliefert und am Zielort wieder abgeholt. Vor der Tour erfolgt eine Einweisung in die Technik des Kanufahrens. Mindestens acht Personen müssen für den jeweiligen Abschnitt teilnehmen, damit die Touren stattfinden. Die von „Rucksack Reisen“ durchgeführten Termine können ab sofort beim Kooperationspartner „Tourismus + Kultur“, ✆ 0 25 04/69 01 00 oder unter tourismus@telgte.de gebucht werden. Dort gibt es auch weitere Informationen, etwa zu Preisen und den einzelnen Streckenabschnitten.