Neue Herausforderung

Dr. Kristin Kube , seit gut drei Jahren stellvertretende Leiterin des Museums Religio, wird sich in Mannheim neuen Herausforderungen stellen. Das bestätigte die Volkskundlerin auf WN-Anfrage. Zum 1. Oktober wird die gebürtige Triererin als Kuratorin im Technoseum – dem Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim – arbeiten. „Wir bedauern den Weggang sehr“, erklärte der Geschäftsführer der Museums-GmbH, Bürgermeister Wolfgang Pieper , stellvertretend für die Gesellschafter.

Dr. Kristin Kube reizt einerseits die neuer Herausforderung, sie hatte auch zu einem eher technischen Thema promoviert. Ihre Dissertation stand unter dem Titel „Die Lebenswelt der Hochseefischer. Alltag und Wahrnehmung eines maritimen Berufsstandes aus biografischer Perspektive“. Andererseits ist die neue Tätigkeit in Mannheim auch finanziell besser dotiert und es handelt sich zugleich um eine Vollzeitstelle.

Im Religio hatte die promovierte Volkskundlerin anfangs 20 Stunden, später wurde die Stelle noch einmal um zehn Stunden aufgestockt. Die zusätzlichen Mittel dafür stellte das Bistum bereit, um die enge Verzahnung von Museum und Wallfahrt weiter zu fördern.

Das Technoseum in Mannheim bietet Anschauungsmaterial zur Industrialisierung des deutschen Südwestens. Zudem ermöglichen über 100 Experimentierstationen den Besuchern, naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge zu verstehen.

Nach dem Studium und der Promotion in Münster absolvierte Kristin Kube ein wissenschaftliches Volontariat am LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg. Danach war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Freilichtmuseum Hessenpark beschäftigt, bevor sie im Juli 2016 die Stelle in Telgte antrat.