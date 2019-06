„Wir haben alle Spaß am schönen Klang.“ Silke Walkling , Chorleiterin und Honorarkraft an der Musikschule Telgte, bringt auf den Punkt, weshalb sich die Mitglieder des Seniorenchores „ConTakte“ so gerne treffen. Angestimmt wird dabei vom Volkslied bis zum alten und neuen Schlager ein bunter Mix. Canons gehören ebenfalls zum Repertoire.

30 Mitglieder zählt die Sängergemeinschaft. Die Männer und Frauen im Alter von 60 bis fast 90 Jahren kommen immer mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr zu ihren Proben im Wohnstift St. Clemens, Clemensstraße 1, zusammen. „Uns alle verbindet die Musik“, erzählt Silke Walkling. „Der Name ,ConTakte’ kommt nicht von ungefähr.“ Manche tränken nach den Proben auch mal ein Tässchen Kaffee und hielten einen Plausch.

Immer mal wieder tritt der Seniorenchor auch im Wohnstift auf, um die Bewohner zu erfreuen. Bei Seniorenmessen wirken Silke Walkling und ihre Sängerinnen und Sänger ebenfalls gelegentlich bei der Gestaltung mit. Im Dezember dieses Jahres sei zudem ein Adventssingen geplant, verriet die Chorleiterin.

Der Seniorenchor hat, wie so viele andere auch, das Problem, neue Sänger zu gewinnen. Wer Interesse hat, kann jederzeit bei den Übungseinheiten vorbeischauen. Wer Fragen hat, der kann sich zunächst aber auch im Musikschulbüro bei Gregor Stewing, ✆ 13 266, melden.