„Golf und Natur“ ist das Thema eines Sonntagsspaziergangs am Sonntag, 30. Juni, um 10 Uhr auf dem Golfplatz Gut Hahues, Harkamps Heide 5, in Telgte. In Kooperation mit dem NABU und dem Golfclub bietet „Tourismus + Kultur“ Telgte diese ungewöhnliche Führung an.

Auf dem Golfplatz gibt es wesentlich mehr als grünen und gepflegten Rasen zu entdecken. Die Führung wird einerseits von einem NABU- Mitarbeiter, andererseits von einem Golfclub-Mitglied begleitet. Beide werden ihre Themenbereiche bei diesem Spaziergang näher beleuchten. Treffpunkt am Eingang des Clubhauses um 10 Uhr. Die Dauer beträgt zwischen 60 und 90 Minuten. Pro Person kostet die Führung vier Euro, Kinder bis 14 Jahre können kostenlos teilnehmen.

Mehr Infos und das gesamte Programm der Spaziergänge gibt es bei „Tourismus + Kultur“, Kapellenstraße 2, ✆ 0 25 04/69 01 00 oder tourismus@telgte.de. Alle Termine sind auch im Kalender unter www.telgte.de zu finden.