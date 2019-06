Drei Erfolgsgeschichten hatte Privatdozentin Dr. Barbara Elkeles bei der Jahreshauptversammlung von „Erinnerung und Mahnung“ im Gepäck: Die Vorsitzende des Vereins, der sich das Andenken an jüdisches Leben in Telgte auf die Fahnen geschrieben hat, war zunächst stolz darauf, dass die Gruppe einen leichten Zuwachs bei den Mitgliederzahlen verzeichnen konnte. „Darüber freue ich mich sehr“, sagte Elkeles.

Weiterer zentraler Teil des Jahresberichts war ein sehr gut besuchter Vortrag über die Telgter Synagoge im November des vergangenen Jahres. Im Rahmen des Gedenkens an die Pogromnacht von 1938 waren im Pfarrzentrum St. Johannes 80 Personen zu einem Referat von Dr. Fred Kaspar gekommen. „Wir waren überwältigt vom Interesse der Menschen in Telgte an diesem Thema“, freute sich Elkeles auch über ein halbes Jahr später noch über die gute Resonanz.

Die dritte Erfolgsgeschichte des Vereins läuft immer noch. Der vom Verein konzipierte Stadtrundgang „Orte jüdischen Lebens“, der auch über die Homepage abrufbar ist, fand im wahrsten Sinne des Wortes reißenden Absatz. „Wir haben bei der gedruckten Ausgabe des Flyers inzwischen eine zweite Auflage erstellen müssen“, erzählte Elkeles. Aktuell liegt der informative Flyer im Rathaus, in der Stadttouristik und im Museum Relígio zur kostenfreien Mitnahme aus.

Im Anschluss an Bericht und Entlastung des Vorstandes wurde dieser weitgehend im Amt bestätigt. Dr. Barbara Elkeles bleibt Vorsitzende und wird auch in Zukunft durch Arnold Michels als Stellvertreter unterstützt. Auch Schriftführerin Getrud Stümper und Kassierer Bernhard Köper wurden jeweils einstimmig im Amt bestätigt. Die Beisitzer Prof. Dr. Hans Peter Kröner, Franz-Josef Nospickel und Ursula Rüter wurden ebenfalls erneut in das Vorstandsteam gewählt. Lediglich Richard Katzer zog sich aus privaten Gründen als Beisitzer aus der ehrenamtlichen Arbeit zurück.