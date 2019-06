Drei Tage Spaß und Spannung

Die Schützenbrüder stehen in den Startlöchern, die Fähnchen hängen, der Holzvogel ist fertig und der Schützenplatz für drei ereignisreiche Tage vorbereitet: Das Schützenfest des Bürgerschützenvereins Westbevern-Dorf, das von Mittwoch bis Freitag, 19. bis 21. Juni, gefeiert wird, verspricht Spannung, bietet ein abwechslungsreiches Programm und lädt zum Verweilen rund um die Vogelstange sowie im Zelt ein.

Die Spannung ist groß: Viele Vereinsmitglieder machen sich bereits Gedanken darüber, wer wohl die Nachfolge der noch amtierenden Majestäten antreten wird. Es soll wieder ein Fest des guten Miteinanders, der Freude und des Zusammenhalts werden. Das Schützenfest werde auch eine gute Gelegenheit bieten, neue Mitglieder einzubinden, betonen die Verantwortlichen. Jung und Alt sollen drei Tage Spaß bei den Wettkämpfen haben und sich an den Programmpunkten erfreuen. „Wir alle freuen uns, dass es jetzt los geht“, so der Vereinsvorsitzende Reinhard kleine Schlarmann.

Schon am ersten Tag, 19. Juni, werden die Holzspäne fliegen, wenn der neue Holzschuhkönig ermittelt und mit den Insignien ausgezeichnet wird. Das Mittwochsprogramm beginnt mit dem Treffen aller Schützinnen und Schützen um 19 Uhr auf dem Dieckhoffs­kamp. Um 19.15 Uhr heißt es Antreten und Abmarsch zum Festplatz. Dort beginnt um 19.45 Uhr das Holzschuhschießen, dem sich die Proklamation, ein Dämmerschoppen und eine Disco im Festzelt anschließen.

Am kommenden Donnerstag (Fronleichnam) stehen die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. Ab 14.30 Uhr steht die große Kinderbelustigung auf dem Festplatz mit diversen Spielen und Wettkämpfen an. Ermittelt werden der neue Jugendkönig, das Kinderschützenkönigspaar und die neue „Beverkönigin“ als Nachfolgerin von Jana Doths. Zudem gibt es noch die Plaketten-Schießwettbewerbe, unter anderem mit dem Wanderpokalschießen für die Jugend und die Damen.

Das gemütliche Beisammensein der Mitglieder ab 65 Jahre und der Frauen der verstorbenen Mitglieder im Festzelt sowie das Wanderpokalschießen der ehemaligen Schützenköniginnen und Schützenkönige schließen sich an.

Der Haupttag des Bürgerschützenfestes, Freitag, 21. Juni, beginnt bereits um 8.15 Uhr mit dem Antreten auf dem Festplatz zum Kirchgang. Die Messe beginnt um 8.30 Uhr. Dazu ist die gesamte Gemeinde eingeladen. Es schließt sich eine Ehrung der verstorbenen Mitglieder am Ehrenmal an. Das Vogelschießen zur Ermittlung der neuen Schützenkönigin beziehungsweise des neuen Schützenkönigs beginnt um 10.30 Uhr. Eröffnet wird der Wettbewerb durch die noch amtierende Regentin Marion kleine Schlarmann (geborene Pöpping). Sie betont: „Ich habe die Zeit als Schützenkönigin im Bürgerschützenverein genossen und kann jedem nur wärmstens empfehlen, es mir nachzumachen. Seid mutig, nutzt die Chance“, appelliert sie an die Mitglieder.

Das gemeinsame Mittagessen ist um 13.15 Uhr terminiert, das Antreten zum Umzug zum Festplatz um 18.45 Uhr. Dort schließt sich die Proklamation des neuen Schützenkönigspaares an. Dann gibt es auch den Fahnenschlag zu Ehren der neuen Majestäten und einen Festumzug durch das Dorf unter Mitwirkung des Vadruper Fanfarenzuges und des Musikzuges Westbevern-Dorf. Den abendlichen Königsball feiern die Bürgerschützen im Festzelt. Für die musikalische Untermalung dabei wird die Band „Törn on“ sorgen.

Bereits am kommenden Dienstag, 18. Juni, erfolgt das Herrichten der Vogelstange. Um 17.30 Uhr werden dazu viele freiwillige Helfer erwartet.