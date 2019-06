Kraftorte gibt es viele auf der Welt. „Telgte gehört seit Jahrhunderten dazu“, erklärte Propst Dr. Michael Langenfeld zum Auftakt des ersten „Spirituellen Wochenendes“. Vor rund 250 Teilnehmern auf dem Kirchplatz rief er die Menschen dazu auf, ihr Leben nicht nur nach außen zu führen, sondern auch nach innen. „Dazu gehören unsere Gedanken, Gefühle und Emotionen.“

Die Kirchengemeinde St. Marien, das Museum Religio, die Stadt Telgte und die Wallfahrtsgilde hatten erstmals ein derartiges „Spirituelles Wochenende“ mit vielfältigen und attraktiven Angeboten zusammengestellt. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten standen Kraftorte wie die Propsteikirche St. Clemens, die Wallfahrtskapelle, der Kirchplatz mit einer Bühne, das Museum und das Bernsmeyerhaus. „Hier“, so der Propst, „finden die Menschen Kraft, Trost und Ermutigung.“

Spirituelles Wochenende 1/113 Das „Spirituelle Wochenende“ mit seinen unzähligen Programmpunkten stieß auf großen Anklang. Foto: Pohlkamp

Auf dem Kirchplatz sang am Freitagabend der Gospelchor St. Marien geistliche Lieder, die immer wieder ergänzt wurden von geistvollen Texten aus dem reichen Schatz christlicher und nichtchristlicher Spiritualität: im Wechsel vorgetragen von Propst Dr. Michael Langenfeld, Ingrid Albers und Katharina Pröbsting.

In einer ungewöhnlichen Aktion hatte der Künstler Rupert König aus Münster eine Marienfigur in Eis verpackt, die sich im Laufe des Abends durch die Eisschmelze nach und nach befreite. Zu später Stunde versetzte er den Kirchplatz mit dem farbigen Ton „Ultra Marien Blue“ in einen außergewöhnlichen Kraftort. Die Besucher waren tief bewegt von dieser Lichtshow, die Kirche, Kapelle und das von Eis umgebene Marienbild in einen geheimnisvollen Kraftort verwandelte.

Vielseitig war das Angebot an den folgenden zwei Tagen: So konnten die Besucher auf dem Plateau am Emswehr gegenüber dem Bernsmeyerhaus eine Auszeit auf Liegestühlen nehmen. Spiritualität ist auch, dem Rauschen der Ems zuzuhören. Zwei Frauen aus Osnabrück nahmen dieses Angebot für ihre „Auszeit in Telgte“ gerne an. Sie erkannten dabei den Rhythmus des Wassers.

Im Religio war „Berühren erlaubt – spielen erwünscht“. Dort hatte der Musiker Klaus Reiber vor dem historischen Telgter Hungertuch eine Klanginstallation aufgebaut. Besucher konnten probieren und dabei das Zusammenspiel von physikalischen Erscheinungen und Stille erkunden. Zweimal ließ er mit seinem Konzert und dem weiten Klangspektrum – handgeschmiedete Bronzegongs sowie verschiedene Instrumente aus Stein, Wasser, Kupfer, Holz, Eisen und Glas – ein Gespür für Nachklang und Stille entstehen.

Acht Stunden lang lasen die Schauspieler Markus Kopf, Hannes Demming und Hans-Peter Boer mit Prof. Dr. Annette Wilke und Telgter Bürgern in der Kapelle ununterbrochen aus der Bibel und aus heiligen Schriften anderer Religionen vor. „Diese besondere Lesung“, so Propst Dr. Michel Langenfeld, „trug dazu bei, dem Klang dieser heiligen Worte nachzuspüren und die meditative Wirkung des gesprochenen Wortes entfalten zu lassen.“

Bereits am frühen Samstag- und am Sonntagmorgen nahmen Telgter das Angebot an, mit Pastoralreferentin Petra-Maria Lemmen zu verschiedenen Orten an der Ems zu wandern, um auf meditative Weise unterschiedliche Qualitäten von Wasser und dessen spirituelle Bedeutung wahrzunehmen und zu erfahren. Bei einem anschließenden gemeinsamen Frühstück wurden diese Eindrücke vertieft.

Welche Macht Spiritualität besitzt, erfuhren die Teilnehmer des ersten Yogakurses im Garten des Museums. Thorsten Keller vom Yogahaus Freckenhorst ließ die Teilnehmer mit etwas Regen „von oben“ spüren, dass die Teilnehmer ihren Körper – Geist und Seele – auch dann aufladen können.

Sehr unterhaltsam wurde es am Samstagabend auf dem Kirchplatz vor der Bühne und am Büfetttisch. Die Besucher erlebten Gemeinschaft, Begegnung, gemeinsames Essen, Musik und Entspannung. Klangvolle Musik lieferte die münstersche Band „Thieves“ mit einem Mix aus Jazz, Soul, Pop und Funk. Zwischendurch trat die Künstlerfamilie Althoff aus Greiz in Thüringen auf und bot akrobatische Übungen auf der Bühne und eine Feuershow vor dem Eingang zur Kapelle. Die Zuschauer – diese Veranstaltung hätte mehr verdient gehabt – waren begeistert.

Auch der Sonntag war gefüllt mit spirituellen Veranstaltungen und einer katholische Messfeier. Eine spirituelle Museumsführung lud zum Innehalten ein. Ein weiteres Konzert von Klaus Reiber unter dem Motto „Nachklang und Stille“ fand ebenso große Beachtung wie der Punkt „Biodanza“: Die Existenz von Lebensfreude, Sinnlichkeit, Kreativität, Liebe, Wertschätzung und Unterstützung erfuhren die Teilnahme dabei im Museumsgarten.

Den Abschluss bildete ein kurzer Pilgerweg mit Ausdruckstanz und Meditation.

Propst Dr. Michael Langenfeld zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Die zahlreichen unterschiedlichen Programmpunkte seien gut angenommen worden.