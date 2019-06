Seit zehn Jahren gibt es die Cafeteria im Schulzentrum. In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses wurde die Arbeitsweise der Mensa vorgestellt, eine kleine Bilanz gezogen, aber auch festgestellt, dass sie für die Gesamtzahl an Schülern an Sekundarschule und Gymnasium zu klein ist und erweitert werden muss. Ein weiterer Knackpunkt ist die Lautstärke in den Räumlichkeiten. Nachbesserungen bei der Akustik im vergangenen Jahr haben nicht wie gewünscht gefruchtet. Weitere Maßnahmen seien daher unumgänglich.

Derzeit hat die Cafeteria 125 Sitzplätze. Geöffnet ist sie von 7.30 bis 14.15 Uhr. Bezahlt wird bargeldlos. Geordert wird das gewünschte Essen über ein internetbasiertes Bestellsystem. Die Speisen werden vom Rochus-Hospital angeliefert. Während des Mittagessens, das im Schichtbetrieb eingenommen wird, wird der Kioskverkauf eingeschränkt. Täglich gibt es drei Menüs, darunter ein vegetarisches. Hinzu kommen ein Nudelgericht, Backwaren, belegte Brötchen und vieles mehr. Kakao und Milch werden von der Molkerei Fockenbrock angeliefert.

Daniel Freese , kaufmännischer Direktor des Rochus-Hospitals, zog als Betreiber der Cafeteria Bilanz. 53 100 Euro hat das Rochus in den vergangenen Jahren in die Schulcafeteria gesteckt. Die Zahl der vorbestellten Essen hat in den zehn Jahren stark geschwankt. Zu Beginn, im Jahr 2009, wurden 9090 Menüs vorbestellt. 2011 waren es nur 1555. 2018 wurden aber wieder 8822 Mahlzeiten ausgegeben. Wer das Essen vorbestellt, zahlt 3,30 Euro. 3,40 Euro kostet es an der Theke. Zum neuen Schuljahr wird sich der Preis leicht erhöhen. „Wir haben noch nie Kritik bekommen wegen des Geschmackes“, berichtete Freese. „Was wir uns wünschen, ist eine Anpassung der räumlichen Verhältnisse an die Nachfrage. Außerdem sollte die Geräuschkulisse runtergefahren werden.“