Business-Englisch zu lernen ist eine Sache, die jedem Schüler in seinem späteren Leben nutzen kann. Wer sich dahingehend am Telgter Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium weiterbilden möchte, der kann das bereits in den Klassen acht und neun im Differenzierungsbereich in dem Angebot „English für Work and Travel“ tun.

Am Ende des zweijährigen Kurses unter der Leitung von Englischlehrer Karsten Rossien, bei dem Themen wie Bankwesen, Firmengründung oder Aktien im Vordergrund standen, haben nun zwölf Schülerinnen und Schüler ihre Prüfung bestanden. Ihnen wurden das „London Chamber of Commerce and Industry“-Zertifikat verliehen.

Die Prüfungsgebühr hatte die Sparkasse Münsterland Ost für die Schüler übernommen.