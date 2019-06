Vechtruper auf der Suche nach Kaiser und König

Die Tage von Reinhard Löbbert als amtierender Schützenkönig der Schützenbruderschaft „St. Hubertus“ Vechtrup und der des Kaisers Klemens Plessner sind gezählt. Beide Amtszeiten gehen am Samstag, 22. Juni, um 16.30 Uhr mit der Königs- und Kaiserproklamation auf dem Festgelände der Familie Wickensack zu Ende.

Die Festtage der Vechtruper haben am Mittwochabend mit dem Holzschuh- und Rosenschießen begonnen. Der Haupttag ist der nächste Samstag, 22. Juni. Der Vorsitzende Andreas Pröbsting wünscht sich nicht nur schönes Wetter, sondern auch eine große Beteiligung aller Vechtruper und Freunde des Vereins. Denn dieses Mal gibt es gleich zwei attraktive Schießwettbewerbe: das Königs- und das Kaiserschießen. Das Kaiserschießen – so ist es Tradition – findet alle fünf Jahre statt.

Daher ist der Ablauf des Vechtruper Volksfestes noch straffer organisiert und Oberst Antonius Hertleif wird seine Stimmkraft an diesem Tage gut einteilen müssen.

Am Samstag, 22. Juni, treten die Schützen um 8.45 Uhr an der Kapelle der Rehaklinik Maria Frieden an, bevor dort um 9 Uhr ein Festgottesdienst stattfindet. Nach dem Fahnenschlag zu Ehren der Schwestern und Patienten der Klinik folgt ab 10.30 Uhr ein gemeinsames Frühstück. Noch am Vormittag beginnt das Königsschießen. Parallel dazu läuft der Wettbewerb um die grüne und goldene Schützenschnur. Wann auch immer der finale Schuss abgegeben wird, die Zuschauer werden diesen Wettbewerb mit großem Interesse verfolgen.

Während des Nachmittages spielt der Musikzug Westbevern-Dorf. Für die Erwachsenen gibt es im Festzelt Kaffee und Kuchen, auf die Kinder wartet eine abwechslungsreiche Kinderbelustigung. Während der neue König bereits gefeiert wird, können sich alle bisherigen Könige, also auch der amtierende König Reinhard Löbbert, auf das Kaiserschießen vorbereiten.

Der „Kaiseradler“ wird wohl etwas lockerer an der Vogelstange angebracht sein, weil die amtierenden Könige weniger Zeit haben, ihren Kaiser zu ermitteln.

Denn laut Protokoll folgt bereits um 16.30 Uhr das Antreten, die Ansprache des Oberst, die Proklamation des neuen Königs- und des Kaiserpaares und der Fahnenschlag. Wer nun als Kaiseranwärter an die Vogelstange tritt und Klemens Plessner beerbt und die Kaiserkette erhält, bleibt eine offene Frage – und auf jeden Fall bis zum Schluss auch hier spannend. „Teile der Kaiserkette,“ so Vorsitzender Andreas Pröbsting, „sind mindestens 500 Jahre alt, und somit ist diese Kaiserkette die älteste „Schützenartefakte“ in Telgte.“

Am Abend gibt es ab 20 Uhr den Festball. Die Partyband „Friends“ aus Schieder-Schwalenberg sorgt für beste Unterhaltung und Stimmung. Mitglieder, Nachbarn und Freunde sind willkommen.