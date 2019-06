306 Polio-Impfungen ermöglicht

153 124 Kunststoffflaschenverschlüsse hat die Sekundarschule an der Marienlinde in den zurückliegenden sechs Wochen gesammelt. Jetzt war Schluss und der Verein „Aktion Kleiner Prinz“ aus Warendorf musste schon mit einem großen Bulli anreisen, um die sechs Zentner Kunststoffmasse an der Sekundarschule in Empfang zu nehmen.

Der Vorsitzende Dr. Michael Quinckhardt hatte sich auf den Weg gemacht, um sich bei Schulleiterin Inge de Lange persönlich für das Engagement der Schüler zu bedanken. Denn diese hatten die Kunststoffverschlüsse nicht etwa gesammelt und gezählt, um ihr mathematisches Können zu vertiefen. Sie halfen mit beim weltweiten Kampf gegen die hochansteckende Infektionskrankheit Kinderlähmung. Insgesamt ermöglicht die Sekundarschule mit dieser großartigen Gemeinschaftsaktion 306 Polio-Impfungen. „Mit etwa 500 Deckeln kann eine Impfung gegen Kinderlähmung bezahlt werden“, erklärte SV-Lehrerin Christina Berkemeier. Sie erzählte auch, wie eifrig die Schüler in den einzelnen Klassen diese Kunststoffdeckel gesammelt hatten. Nachdem die ersten 500 beisammen waren, hieß es nur noch: „Wir haben wieder ein Leben ohne Kinderlähmung erreicht.“ 500 dieser Verschlüsse ergeben rund ein Kilogramm, und der Erlös daraus deckt die Kosten einer Impfung gegen Polio.

In den vergangenen Wochen entstand ein regelrechter – geheim gehaltener – Klassenwettbewerb. Die Klasse 5b war es schließlich, die mit 28 600 gesammelten Kunststoffverschlüssen und 57 Poloimpfungen die Nase vorn hatte und als Preis, einen Eisgutschein für die gesamte Klasse erhielt. Doch das Ergebnis sei deshalb so enorm, betonte auch die Schulleiterin, „weil alle Schülerinnen und Schüler mit den Lehrkräften diese Aktion unterstützt und emsig gesammelt haben.“

Jeder Deckel zählte: Die Klasse 6a brachte es auf 21 975 (44 Kunststoffverschlüsse (44 Poloimpfungen) und die Klasse 5c auf 21 647 oder 43 Poloimpfungen.