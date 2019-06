Das Leben einer großen Frau

Seit 25 Jahren gibt es das Gymnasium, das passend zur Fertigstellung des Schulgebäudes 1998 auch einen Namen erhielt: Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium. Die Namensgeberin war eine vielfach engagierte und interessierte Frau, die im 17. Jahrhundert als Künstlerin unter anderem Pionierarbeit in den Naturwissenschaften leistete.

Ihr Leben wird jetzt von Schülern des Gymnasiums im Rahmen des Jubiläums als multimediales Musiktheater am 30. Juni und am 3. Juli in der Schule aufgeführt. Die Geschichte schrieb Christian Mende , der auch die Lieder komponierte. Jahrelang war der Mitarbeiter der Musikschule Vorsitzender der Schulpflegschaft. „Die Paradiese der Maria Sibylla Merian “, lautet der Titel, und Schulleiter Harald Voß betont, er sei dem Initiator Christian Mende für das Projekt sehr dankbar.

Der Theaterpädagoge Andy Strietzel aus Münster hat mit einem Ensemble von 23 Schülern, überwiegend aus der Unter- und Mittelstufe, das abendfüllende Theaterstück einstudiert. 14 Musikschüler sorgen für die musikalische Begleitung. Der lateinisch singende Chor – von Judith Kumpmann einstudiert – und das kleine Orchester von Christian Mende sorgen für weitere Höhepunkte in diesem zweimal 45-minütigen Theaterstück.

Für die Videoarbeit zeichnet Anja Kreysing verantwortlich. Alfred Dannenberg ist für die gesamte Organisation zuständig. An den Vorstellungstagen sorgen die Schüler der Q1 in der Dschungelbar für das leibliche Wohl. Gefördert wird dieses Projekt vom Förderverein der Schule.

In einer Folge von 17 Bildern werden die Lebensstationen der Maria Sibylla Merian erzählt. Von ihrer geheimen Malstube in Frankfurt bis zu ihrer legendären Reise in den Urwald von Surinam wird in einer Folge von Szenen eine „lehrreiche Unterhaltung“ geboten.

Autor Christian Mende nahm sich für die Person der Maria Sibylla Merian viel Zeit: Sie bietet seiner Meinung nach für die Jugendlichen zahlreiche Möglichkeiten der Identifikation: „In einer Zeit, in der Frauen kaum Möglichkeiten hatten, sich zu entfalten, ist Maria Sibylla Merian ihrer künstlerischen und wissenschaftlichen Berufung unbeirrt gefolgt. 100 Jahre vor Humboldt hatte sie eine Reise nach Südamerika gewagt, wichtige Grundlagen der Metamorphose erforscht und in ihren Büchern kongenial gemalt. Getreu ihrem Lebensmotto: „Fias qui es“, „Werde der Du bist“, widersetzte sie sich allen Konventionen und folge dem Stern des Lebens.“

In die Hauptrolle der Maria Sibylla Merian schlüpfen vier Schülerinnen: Florine Grothues, Mara Gülker, Rosalie Krummel Ortiz und Lilly Stübe spielen die unterschiedlichen Lebensphasen. Schulleiter Harald Voß freut sich auf die Premiere: „Meine Neugierde ist riesig.“

Die Uraufführung findet am Sonntag, 30. Juni, um 19 Uhr in der Aula statt. Die zweite Aufführung folgt am Mittwoch, 3. Juli, um 19 Uhr. Der Vorverkauf hat bei Lesart und in der Bibliothek des Gymnasiums begonnen. Die Karten kosten drei Euro.