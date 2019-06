„Blue Girls“, „Volleykings“ und „Die Schwarzen Volleyball-Profis“ waren nur einige der Namen von Mannschaften, die beim großen Volleyball-Spielfest antraten. Insgesamt 15 Schulmannschaften der Brüder-Grimm-Schule und der Don-Bosco-Schule nahmen an dem Spielfest des SV Ems Westbevern teil.

Für die Brüder-Grimm-Schule war es der Abschluss eines vierwöchigen Volleyballprojektes. Mittwochs und Freitags wurden die dritten und vierten Klassen von Sabrina Spielberg , Jugendkoordinatorin des Westdeutschen Volleyballverbandes, in den Volleysport eingeführt. Bei dem Turnier konnten die Kinder nun Eltern und Lehrern zeigen, was sie in den Einheiten gelernt hatten. Schulleiterin Sabine Senkbeil lobte das Engagement und die Beteiligung der Kinder. Acht Mannschaften hatten die Klassen gebildet und konnten sich so im „Volley Cool“, einer Volleyballart speziell für Schulkinder, messen. Betreut wurden die Schulteams dabei von Trainern des SV Ems.

Mittags wurde gewechselt. Während die Mannschaften der Brüder-Grimm-Schule den Heimweg antraten, trafen die ersten Teams der Bon-Bosco-Schule ein. Auch hier war das Turnier einer weiterer Höhepunkt der Schul-AG, die von Lehrerin Tina Grill geleitet wird. Sieben Teams der Don-Bosco-Schule aus den Klassen drei und vier wollten ihren Eltern zeigen, was sie im vergangenen Schuljahr in der AG gelernt hatten. Spielerisch bewegten sich die Spieler dabei schon auf einem guten Niveau. Viele der Kinder hatten schon in den vergangenen Jahren immer wieder die Volleyball-AG ihrer Schule besucht und regelmäßig an Turnieren teilgenommen. Eine Gruppe von Spielerinnen hatte in diesem Jahr sogar mit der U 12 des SV Ems die Vorschlussrunde zu den Westdeutschen Meisterschaften erreicht. Hier zeigt sich die erfolgreiche Kooperation von Schule und Verein.

Zufrieden zog Olaf Gartenschläger, der in der Volleyballabteilung des SV Ems für die Kooperation mit den Schulen zuständig ist, Bilanz: „Kinder und Eltern hatten riesigen Spaß an dem Turnier. Das wollten wir erreichen.“