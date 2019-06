Ein König ist König

„Einmal König , immer König.“ Das trifft bei Alfons König nun nicht mehr nur auf den Hausnamen zu. Seit Freitag um 12.34 Uhr ist er auch Schützenkönig im Bürgerschützenverein Westbevern-Dorf. Mit dem 462. Schuss machte er dem schon arg mitgenommenen Holzvogel hoch oben auf der Stange den Garaus und konnte sich anschließend als neue Majestät feiern lassen.

„König, König“ schallte es von den Zuschauern, wenn Alfons König an den Schießstand trat und über Kimme und Korn blickte. „Ich war mal an der Reihe“, sagte König, bei dem nach seinem Königsschuss ein paar Freudentränen kullerten. „Ich freue mich natürlich, dass es geklappt hat. Das war aber ein hartes Stück Arbeit.“

Schützenfest in Westbevern-Dorf 1/16 Zünftig wurde in Westbevern-Dorf Schützenfest gefeiert. Foto: Niemann

Klemens Weiligmann, Reinhard Riemann und Alfons König lieferten sich gut eine halbe Stunde lang einen spannenden Wettkampf. „Wir haben es Alfons gegönnt. Er ist ein wahrer König in allen Belangen“, zollten ihm die Unterlegenen Respekt.

Alfons König erkor seine Frau Monika zur Mitregentin. Den Hofstaat bilden: Andreas mit Nadine Riemann, Reinhard mit Silvia Riemann, Klemens mit Hildegard Weiligmann, Josef mit Mechthild Weiligmann, Johannes mit Maria Weiligmann und Johannes mit Gertrud Riemann.

Der Haupttag der Bürgerschützen hatte mit dem Antreten auf dem Festplatz zum gemeinsamen Kirchgang begonnen. Die heilige Messe wurde von Pfarrer Peter Drenker gehalten. Am Abend folgten noch die feierliche Proklamation des neuen Schützenkönigspaares, die Übergabe der Plaketten und Pokale, der Fahnenschlag, der Festumzug sowie der Königsball im Festzelt mit der Band „Törn on“.

An Spannung und Stimmung hatten auch die beiden ersten Tage des Schützenfestes einiges zu bieten. Die Atmosphäre war ausgezeichnet.

Ein Hingucker war der Umzug von „Dieckhoffs­kamp“ zum Festplatz, mit dem das Schützenfest des Bürgerschützenvereins seinen Anfang nahm. Kurz nach dem Start durch die mit Fahnen geschmückten Straßenzüge erfolgte für die 120 Teilnehmer – darunter fünf Neulinge der Ehrengarde und zwei der Damengarde – der schon traditionelle Stopp auf dem Kramerskamp, wo die Schützen von den Bewohnern bewirtet wurden. Angekommen auf dem Festplatz begann mit dem Holzschuhschießen gleich der erste Wettbewerb um eine Königswürde. Nach einem spannenden Wettkampf war es Nils Hahn, der mit dem 319. Schuss die Reste des Holzvogels von der Stange holte. Zu seiner Mitregentin erkor er Paula Everwin. Nach einem Regenschauer folgten die Proklamation des neuen Holzschuhkönigs und die Disco im Festzelt.

Der Donnerstag ist in erster Linie den Kindern vorbehalten. Die große Kinderbelustigung bot diverse Spiele und Wettkämpfe. Wasserspiele, Nagelbalken, Ponyreiten und vieles mehr erfreute die große Anzahl an Jungen und Mädchen. Auf den Holzvogel wurde natürlich auch geschossen. Und dabei zeigte sich Jule Tippkötter am treffsichersten und sicherte sich den Titel der Jugendkönigin. Matthis Luder (275.) und Sarah Große Vogelsang (300) bilden das neue Kinderkönigspaar.

Rund 50 Teilnehmer waren beim gemütlichen Beisammensein der Mitglieder ab 65 Jahre und der Frauen der verstorbenen Mitglieder anwesend.

Das Wanderpokalschießen der ehemaligen Schützenköniginnen und Schützenkönige gewann Christian Sanders mit 28 Ringen nach Stechen vor Andreas Böcker (28) und Paul Hüttmann (27).

Höhepunkt und Abschluss des zweiten Festtages war das Vogelschießen der Damen. Hier war es Edeltraud Merschkötter vorbehalten, sich mit dem 375. Schuss als neue „Beverkönigin“ feiern zulassen.

Beim Herrichten der Vogelstange, zu dem 45 Schützenbrüder erschienen waren, wurde mit Lukas Strotmeier auch ein neuer Katzenkönig ermittelt.