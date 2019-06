König Grachtrup und Kaiser Kerkhoff

Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Vechtrup hat zwei neue Regenten.

Beim traditionellen Feiern im 195. Jahr des Vereinsbestehens erlebte die Schützenfamilie auf dem Hofgelände der Familie Wickensack spannende und unterhaltsame Stunden. Neuer König wurde nach einem spannenden Vierkampf mit dem 566. Schuss Christian Grachtrup. Dicht gedrängt um die Vogelstange verfolgten die Zuschauer die letzte halbe Stunde, als im Wechsel Markus Große Bockhorn, Sebastian Kretzer, Benedikt Uthmann und Christian Grachtrup vor das Gewehr traten. Schließlich war es Christian Grachtrup, der den Rest des Vogels von der Stange holte und im Festzelt mit seiner Majestätin Martina und den Kindern vom Schützenvolk bejubelt und gratuliert wurde. Nach der „Runde“ tagte erst einmal der Vorstand mit dem König, um den Hofstaat zu nominieren. Bei den Vechtrupern ist es Tradition, dass in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Vorstand der Hofstaat nominiert wird und die Vorgeschlagenen zuvor befragt werden. Dann verwandelten die Schützenfrauen das Festzelt in eine große Kaffeetafel.

In der Zwischenzeit wurde bereits der zweite Adler fest an der Stange befestigt und das Kaiserschießen konnte beginnen. Eröffnete wurde es von dem zu diesem Zeitpunkt noch amtierenden Kaiser Klemens Plessner. 15 ehemalige Könige ließen sich diese alle fünf Jahre wiederkehrende Gelegenheit nicht nehmen. Spannend wie ein Krimi entwickelte sich auch dieser Wettbewerb. Dabei hatten es die Könige wohl offensichtlich sehr eilig, denn der robuste „Adler“ wackelte schon früh und schließlich war es Steffen Kerkhoff , der mit dem 366. Schuss die Kaiserwürde errang. Mit seinen 27 Jahren ist er der jüngste Schützenkaiser in der Vereinsgeschichte. Vor drei Jahren war er bereits König geworden. Zu seiner Mitregentin erwählte er sich Sophia Eggenhaus.

Schützenbruderschaft St. Hubertus Vechtrup 1/87 Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Vechtrup hat zwei neue Regenten. Beim traditionellen Feiern im 195. Jahr des Vereinsbestehens erlebte die Schützenfamilie auf dem Hofgelände der Familie Wickensack spannende und unterhaltsame Stunden. Foto: Bernd Pohlkamp

Gefeiert wurde bereits am Donnerstagabend mit Sven Tidde als neuer Holzschuhkönig und Nachfolger von Markus Löbbert, sowie mit der neuen Rosenkönigin Kerstin Plessner, Nachfolgerin von Luisa Schulze Zumkley. Nach der Proklamation durch den Vorsitzenden Andreas Pröbsting gab es im Festzelt den Ehrentanz.

Der Haupttag startete in der Kapelle der Klinik Maria Frieden mit einem Gottesdienst. Das Personal und die Patienten freuten sich danach über das Antreten aller Schützen und über den anschließenden Fahnenschlag, bevor dann im Festzelt bei Wickensack gemeinsam gefrühstückt wurde und die Männer gestärkt an die Vogelstange vorrückten. Musikalisch begleitete der Musikzug Westbevern-Dorf die Schützen. Zur Kaffeetafel am Nachmittag sorgte das Philharmonische Orchester des Gymnasiums für beste Unterhaltung. Der alte Hofstaat – das ist Tradition – sorgte für die Kinderbelustigung. Auch Rita und Reinhard Löbbert taten dieses sehr vorbildlich: mit Schützenkette und Kopfschmuck. Kinderprinz wurde Hendrik Hagedorn, die Goldene Schützenschnur gewann Johannes Große Bockhorn, die grüne Schützenschnur (jünger als 17 Jahre) sicherte sich Leon Fockenbrock. Zur Kaiser- und Königsproklamation begrüßte Oberst Antonius Hertleif die Schützen und die Zuschauer. Seit 30 Jahren ist er Oberst, seine letzten Kommandos gab er auf dem Hof Wickensack. „Für mich ist heute Schluss,“ verkündete er und Vorsitzender Andreas Pröbsting dankte für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement bei der Schützenbruderschaft St. Hubertus Vechtrup und ernannte ihn zum „Oberst der Reserve“.

Für den scheidenden Oberst gab es viel Beifall. Natürlich moderierte er noch einmal die Zeremonie zur Proklamation und lieferte noch einmal eine launige Festrede mit vielen humorvollen Anmerkungen und deutlichen Worten und Wünschen für die Zukunft, vor allem, dass das Nachbarschafts- und Wir-Gefühl und das harmonische Miteinander auch in Zukunft die Basis der Schützenbruderschaft sein möge.