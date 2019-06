Kurz vor Schuljahresende konzertiert das philharmonische Jugendblasorchester Telgte, das Schulorchester des Gymnasiums, noch zweimal in seiner Heimatstadt, bevor es in der letzten Schulwoche wieder auf große Orchesterfahrt geht – in diesem Jahr nach Südtirol. Dort werden die Schüler zusammen mit Claudia Mendel, der künftigen Leiterin des Orchesters, und Winfried Osthues in Meran und St. Johann hoch in den Alpen sowie in Verona auftreten. Vorher aber möchte das JBO das aktuelle Programm der Fahrt in zwei Konzerten vorstellen und lädt alle interessierten Musikfreunde dazu ein. Das Kirchenkonzert mit dem Titel „Selig sind, die da Leid tragen“ findet am Donnerstag, 27. Juni, um 19.30 Uhr in der Clemenskirche statt. Das traditionelle Open-Air-Konzert des JBO wird am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr vom Telgter Kinderorchester eröffnet, bevor das JBO dann die Bühne betritt. Dieses Konzert ist auch gleichzeitig der Startschuss in die Festwoche des Gymnasiums, das vom 1. bis zum 5. Juni sein 25-jähriges Bestehen feiert. Alle Telgter sind eingeladen.