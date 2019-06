Der Emsauenweg kann zwischen Haus Langen und Emsbrücke auf einer Länge von 1000 Metern saniert werden. Die am 19. Juni erteilte Genehmigung des Kreises ist am gestrigen Dienstag im Telgter Rathaus eingegangen.

Der durch ein FFH- und Naturschutzgebiet führende Abschnitt wird mit einer drei Meter breiten Asphaltdecke versehen. Auf beiden Seiten sind Banketten aus Rasengittersteinen geplant, um einen Begegnungsverkehr von Anliegern und Landwirten zu ermöglichen.

Für alle anderen Pkw- und Lkw-Fahrer wird der Weg, der gern auch als Schleichweg von und nach Westbevern genutzt wird, gesperrt. An der Emsbrücke wird ein Poller aufgestellt.

Der Landschaftsbeirat hat sich in seiner Begründung der Ansicht eines Fachbüros angeschlossen, das durch die Sanierung des Weges „keine erheblichen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet und seine wertgebenden Bestandteile ausgehen“. Deshalb sei dem Projekt in der Sitzung am 19. März zugestimmt worden.

Die Maßnahme muss außerhalb der vom 15. März bis zum 15. September dauernden Brutzeit realisiert werden. Losgehen soll es mit der Sanierung Ende August/Anfang September, erklärte Ihno Gerdes vom städtischen Fachbereich, Bauen, Planen und Umwelt. Zwei bis drei Wochen sollen die Arbeiten dauern.

Veranschlagt sind Gesamtkosten in Höhe von 240 000 Euro. 70 Prozent kommen aus Fördertöpfen des Landes Nordrhein-Westfalen. 30 Prozent muss die Stadt Telgte finanzieren.