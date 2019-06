Sein goldenes Priesterjubiläum feiert am Sonntag, 30. Juni, Pfarrer Bruno Pottebaum . Um 10 Uhr findet ein Festgottesdienst in der Clemenskirche statt, den Bischof Franz-Josef Overbeck zelebrieren wird. Der Oberhirte des Bistums Essen war Kaplan in der Pfarrgemeinde in Haltern, in der Pottebaum viele Jahre als Pfarrer tätig war. Seit dieser Zeit sind die beiden Geistlichen einander verbunden. Mitgestaltet wird der Gottesdienst musikalisch unter anderem vom Propsteichor. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde zu einem Empfang und Mittagsimbiss in „Pastors Garten“ ein. Auf persönliche Geschenke verzichtet Pfarrer Bruno Pottebaum und bittet stattdessen um Unterstützung für den Tansania-Initiativ-Kreis sowie die Kirchenmusik in St. Marien.

Besonders verbunden war Pottebaum, der 2011 nach Telgte kam, immer den Gläubigen in Westbevern. Damit die Gemeindemitglieder von dort das Jubiläum mitfeiern können, verzichtet die Gemeinde in diesem Jahr auf ihre traditionelle Feld- und Flurprozession und zieht stattdessen um 9.15 Uhr vom Busparkplatz im Dümmert mit dem Musikzug und Fahnenabordnungen zur Dankmesse nach Clemens.