Eine ganze Schule feiert

Seit 25 Jahren gibt es das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium. Das Jubiläum wird mit einer Festwoche gefeiert, die am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr mit einem Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz beginnt ( WN berichteten).

Am Sonntag, 30. Juni, findet von 11 bis 14 Uhr auf dem Sportplatz des Schulzentrums ein „White Picnic“ statt. Das Motto heißt: „Englische Lebensart trifft Telgter Lifestyle“. Die Organisatoren betonen: „Es soll so unkompliziert wie möglich organisiert werden. Wie bei einem Picknick üblich, bringt jeder seine Speisen und Getränke selber mit, natürlich auch eine weiße Decke. Die Teilnehmer werden gebeten, in heller Kleidung zu erscheinen. Parallel zum Picknick wird im Schulgebäude eine Ausstellung unter dem Titel „25 Jahre Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium“ gezeigt.

Eingeladen zum Picknick sind nicht nur die Eltern der aktuellen Schüler, sondern auch Ehemalige und alle, die Lust und Laune haben, das Jubiläum zu feiern, heißt es in der Einladung.

Am Sonntagabend findet um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums das Musiktheater „Die Paradiese der Maria Sibylla Merian “ statt. Das eigens geschriebene Stück wird von 23 Schülerinnen und Schülern aufgeführt.

Am Montag, 1. Juli, beginnt um 8 Uhr auf dem Schulgelände ein Wandertag aller Schüler sowie des Lehrerkollegiums. Die Strecke führt von Warendorf beziehungsweise Einen-Müssingen (verkürzte Strecke) nach Telgte. Getreu dem Motto, „Gemeinsam auf dem Weg“, erwandern die Gymnasiasten einen Teil des Jakobsweges.

Am Mittwoch, 3. Juli, ab 8 Uhr gibt es ein Spiel- und Sportfest auf dem Sportplatz. Das Motto ist dann weniger „Schneller, höher, weiter“, sondern vielmehr sollen bei verschiedenen Turnieren besonders der Teamgedanke und der Spaß im Vordergrund stehen.

Am Mittwoch kann zudem ab 17 Uhr die Ausstellung „25 Jahre Maria Sibylla Merian-Gymnasium“ besucht werden. Zudem findet ab 19 Uhr die zweite Aufführung des Musiktheater „Die Paradiese der Maria Sibylla Merian“ in der Aula des Gymnasiums statt.

Zum Abschluss der Jubiläumswoche gibt es am Freitag, 5. Juli, ab 14 Uhr ein Schulfest. Die einzelnen Klassen bereiten an verschiedenen Stellen auf dem Gelände Mitmach-Aktionen vor und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.