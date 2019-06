Für die einen ist der „amerikanische Traum“ gerade zu Ende gegangen, für die anderen steht er kurz bevor: Finja Leifeld , Insa John und Talea Wortmann, die ein Jahr lang als Austauschschüler in Telgtes texanischer Partnerstadt Tomball gelebt haben und zur Schule gegangen sind, sind wieder zurück und noch voller Eindrücke. Bei einem Treffen mit Maya Wigger, Dorit Hilmer und Ida Große Hüttmann, die drei Mädchen werden am 3. August für ein Jahr in die USA fliegen, stand jetzt ein Erfahrungsaustausch an.

„Dieses Jahr werde ich mein Leben lang nicht vergessen“, ist Finja Leifeld überzeugt. Sowohl durch die Einbindung in die Gastfamilien als auch durch den Besuch der dortigen High Schools hätten sie die Möglichkeit gehabt, das Leben in Texas und den USA auf eine besonders intensive Art und Weise zu erleben. „Wir haben so viel geboten bekommen, das war schon klasse“, resümierten die Schülerinnen im Beisein von Gerda Riddermann. Die kümmert sich seit Jahren um das Austauschprogramm auf deutscher Seite und ist damit erste Ansprechpartnerin nicht nur der Schüler, sondern auch von Kit Pfeiffer, der Koordinatorin auf amerikanischer Seite.

Ganz wichtig im Gespräch mit den Neuen war dabei das Austauschen von Tipps. Dabei ging es nicht nur um die Wahl der Schulfächer, das Angebot an den High Schools in Tomball ist um ein Vielfaches größer als in Telgte, rund 80 verschiedene Kurse stehen zur Verfügung, sondern auch um Fragen des Dress-Codes. Denn bei Kleidungsfragen an der Schule in der Partnerstadt gelten klare Vorschriften. Zu kurze Röcke oder Hosen sind ebenso wenig erlaubt wie etwa freizügige Oberteile. Auch das Thema Freizeitaktivitäten spielte eine große Rolle. Dabei hatten die ehemaligen Austauschschülerinnen für die neuen den Tipp, etwa die vielfältigen Sport- und Musikangebote für den Kontakt zu anderen zu nutzen.

Maya Wigger, Dorit Hilmer und Ida Große Hüttmann sind gespannt, was sie in der Partnerstadt erwartet. Seit kurzer Zeit stehen die Gastfamilien fest. Die ersten Nachrichten und Fotos wurden bereits fleißig ausgetauscht. Beantragt sind auch die Visa für den einjährigen Aufenthalt. Zur abschließenden Bearbeitung müssen die drei Jugendlichen Ende Juli nach München reisen, um dort in der Botschaft die begehrten Papiere zu erhalten. Der Weg ist dieses Mal besonders lang, denn in den anderen Botschaften waren nicht mehr rechtzeitig vor dem Abflugdatum Termine für die letzten Formalitäten zu bekommen.

Ihre Eindrücke schildern und Fotos von ihrer Zeit in der Partnerstadt werden Finja Leifeld, Insa John und Talea Wortmann am Sonntag anlässlich der Generalversammlung des Freundeskreises Telgte-Tomball im Pfarrzentrum St. Johannes zeigen. Die Zusammenkunft findet um 18 Uhr statt.