Bei sonnigem Fahrradwetter trafen sich 20 Personen zur Juni-Fahrradtour der Radwandergruppe des TV Friesen . Die Leitung hatten Jürgen und Margret Haßkamp unter planerischer Mithilfe des Ehepaars Mähner. Es ging über die Delsener Heide und Raestrup nach Warendorf-Vohren, wo sich die Gruppe zur Mittagspause im schattigen Garten des Bauerncafés Austermann stärkte. Anschließend führte die Fahrt über den Emsauen-Radweg zurück nach Telgte mit kurzem Stopp am „8. Meridian“ in Warendorf und einer Kaffeepause in Einen im Landhaus Schulze-Osthoff. Die gesamte Tour über 55 Kilometer verlief sturz- und pannenfrei, so die Organisatoren in einer Mitteilung. Die nächste Sonntagstour der TV-Friesen-Radwanderer findet am 21. Juli statt.