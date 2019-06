29 Krinkrentner nahmen an der Radtour zur Kornbrennerei Gerbermann in Alverskirchen teil. Sie trotzten der schwülen Witterung und freuten sich über die landschaftliche schöne Strecke, die Josef Sickmann ausgearbeitet hatte. Der Weg führte vom Treffpunkt Haus Langen durch den Pappelwald in Telgte, vorbei an Haus Droste durch die Bauerschaft Berdel. Pünktlich erreichte die Gruppe die Kornbrennerei. Dort hatten sich noch drei weitere Krinkrentner eingefunden, die mit dem Pkw angereist waren. Inhaber und Brennmeister Andre Gerbermann und seine Frau Anne gaben viele interessante Infos zur Brennerei selbst und zu deren Produkten.