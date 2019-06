An der Ignaz-Reimann-Straße brannte am Donnerstag gegen 14.50 Uhr eine Hecke lichterloh. Beim Abflämmen von Unkraut an einer Mauer hatten sich die Pflanzen entzündet. In Sekundenschnelle breitete sich das Feuer aus. Mit herkömmlichen Wasserschläuchen oder Feuerlöschern war der Brand von den Anwohnern nicht zu bändigen. Die Feuerwehr wurde innerhalb von Sekunden nach Ausbruch des Feuers alarmiert und traf binnen weniger Minuten ein. Schnell hatte die Wehr den Brand unter Kontrolle.