„Nein“ zur Umwandlung

Der Antrag von zwei Eigentümern – unterstützt von der FDP –, Gewerbeflächen im Orkotten, die sich im Bereich Max-Planck-Straße/Otto-Hahn-Straße/von-Siemens-Straße befinden, in ein Wohngebiet umzuwandeln, wurde im Planungsausschuss am Donnerstagabend mit den Stimmen von CDU , Grünen und SPD abgelehnt.

Detlev Dierkes begründete den Antrag für die FDP damit, dass der Bedarf an Wohnraum in Telgte groß sei und schon lange nicht mehr ausreiche. „Die Eigentümer sind bereit, Wohnraum zu schaffen. Für sozial Schwache und ältere Menschen.“ Insbesondere fehlten bezahlbare Wohnungen. Die Gewerbeflächen zweier Eigentümer im Orkotten würden nicht mehr oder nur eingeschränkt genutzt, so dass die Eigentümer diese zu Wohnzwecken zur Verfügung stellen wollten. Außerdem, so die FDP, gebe es „in ,diesem’ Gewerbegebiet, und das nicht etwa erst heute, keine nennenswerten Nachfragen nach Gewerbegrundstücken“.

Die Verwaltung hatte sich schon im Vorfeld klar positioniert und empfohlen, den FDP-Antrag abzulehnen. Sie verwies darauf, dass Politik und Verwaltung gemeinsam mit Interessenvertretern und Eigentümer 2016 und 2017 intensiv mit der künftigen Entwicklung des Orkottens befasst hätten. Damals wurde die Notwendigkeit gesehen, die künftige Entwicklung des Bereiches verträglich zu steuern und vor dem Hintergrund der Erhaltung des ältesten Gewerbegebietes der Stadt eine Zonierung zu entwickeln. Ein sogenanntes Entwicklungsszenario wurde als Leitidee verabschiedet. Die nun beantragte Umwandlung entspräche nicht den Entwicklungszielen und den Festsetzungen des Bebauungsplanes.

Die Verwaltung rechnete vor, dass sich bei einer Umnutzung die gewerblich genutzten Flächen um rund 1,3 Hektar reduzieren würden. Die Folge: Um die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft in Telgte genügend Raum zu geben, beziehungsweise den vorhandenen Raum nicht zu verringern, wären an anderer Stelle Gewerbeflächen zu entwickeln. Des Weiteren sei das Heranrücken der Wohnbebauung an gewerblich genutzte Grundstücke möglicherweise mit Einschränkungen für die Gewerbebetriebe verbunden.

Die Schaffung zusätzlicher Wohneinheiten hätte außerdem auch Auswirkungen auf die bestehende Infrastruktur wie beispielsweise Kitas und Schulen, die derzeit schon an ihre Grenzen stieße. Müssten zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden, entstünden zusätzliche Kosten.

Der Einschätzung der Verwaltung schlossen sich CDU, Grüne und SPD an. „Wir müssen unsere Gewerbegebiete erhalten“, sagte Klaus-Werner Heger (SPD). Schließlich würden Wohngebiete an anderer Stelle geschaffen.

„Wir sollten uns stärker an die von uns aufgestellten Konzepte halten und sie nicht auf den Müll werfen“, appellierte Udo Woltering (Grüne). Die Trennung der verschiedenen Nutzungen müsse unbedingt beibehalten werden.

Unterstützung erfuhr Woltering von Volker Hövelmann (CDU). Zunächst einmal müssten die beschlossenen Planungen umgesetzt werden. Diese müssten neu beraten werden, wenn sie keinen Sinn mehr machten. Aber der Zeitpunkt dafür sei noch nicht gekommen. Wenn es in zwei bis drei Jahren keine Nachfrage nach Gewerbegrundstücken gebe, müsse über das Szenario neu nachgedacht werden. „Vielleicht wird das Gebiet aber interessanter, wenn der erhoffte Ausbau der B 51 kommt“, sagte Volker Hövelmann.