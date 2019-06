Der Verwaltungsrat des Abwasserbetriebs TEO hat in der jüngsten Sitzung den Jahresabschluss für das Jahr 2018 beschlossen.

In Folge der insgesamt erfolgreichen Entwicklung schließt der Jahresabschluss des Abwasserbetriebes für die Stadt Telgte sowie die Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen mit einem Jahresergebnis in Höhe von 208 000 Euro ab.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde in allen vier Entsorgungsgebieten die Rekordsumme von 4 901 000 Euro investiert. Neben der fortgesetzten Investitionstätigkeit im Bereich der Kläranlagen und des Kanalnetzes wurden verschiedene Wohn- und Gewerbegebiete entwässerungstechnisch erschlossen.

Im Zuge der Gebührennachkalkulation wurden Gebührenüberdeckungen in Höhe von 716 000 Euro ermittelt. Damit konnten die Reserven erneut leicht gesteigert werden und erreichen in Verbindung mit den guten Ergebnissen der Vorjahre zum Abschlussstichtag eine Höhe von 2,49 Millionen Euro. „Eine weiterhin sehr positive Entwicklung, die durch das hohe Kostenbewusstsein und die interkommunalen Einsparpotenziale des Abwasserbetriebes für den Gebührenzahler wirkt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Gebührenbelastung aus den allgemein steigenden Baukosten und Betriebsaufwendungen könne so in den nächsten Jahren reduziert werden.