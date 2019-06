100 Schüler machen den „Abflug“

Für die Sekundarschule an der Marienlinde war dieser Freitag ein ganz besonderer Tag. Sie verabschiedete ihren ersten Jahrgang, der 2013 mit der Gründung der damals neuen Schule an den Start gegangen war. Da verwunderte es nicht, dass die 100 Abschlussschüler das Motto „The first class macht den Abflug“ gewählt hatten.

25 Prozent der Entlassschüler schafften den mittleren Schulabschluss, 45 Prozent sogar den mittleren Abschluss mit Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe. 30 Prozent wurden mit einem Hauptschulabschluss verabschiedet. Sie alle erhielten am Ende einer Feierstunde, bei der die Gäste in der Aula des Schulzentrums von Schülern in Sprachen aus aller Welt begrüßt worden waren, ihre Zeugnisse.

Abschlussfeier an der Sekundarschule 1/37 Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

Die Sekundarschule an der Marienlinde verabschiedete 100 Schüler. Foto: Flockert

„Nach sechs ereignisreichen Jahren werdet ihr heute den Abflug machen“, nahm Schulleiterin Inge de lange Bezug auf das Motto ihrer Schüler. „Endlich ist der Tag da, den ihr so ersehnt habt. Ihr habt gekämpft, die einen mehr, die anderen noch viel mehr. Ihr könnt stolz sein.“ Besonders freute sie sich, dass alle ihren Abschluss geschafft haben. Damit hätten sie deutliche Maßstäbe gesetzt, für alle, die nach ihnen kämen. „Ihr könnt durchstarten. Ihr werdet gleich die Tickets für einen neuen Lebensabschnitt erhalten. Dafür wünsche ich euch im Namen des Kollegiums eine gute Reise. Ich hoffe, dass ihr nicht in Turbulenzen geratet. Vertraut auf eure Fähigkeiten.“

„Das, was ihr geschafft habt, ist eure Leistung“, betonte Bürgermeister Wolfgang Pieper. „Darauf könnt ihr alle stolz sein.“ Er fügte aber auch an, dass die Abgänger das ohne ihre Lehrer und ihre Eltern nicht geschafft hätten. Fast alle Wege stünden den jungen Menschen nun offen. Die nächsten Schritte sollten aber bedacht gewählt werden. Dabei sollte die eigene Leidenschaft maßgeblich sein.

Geehrt wurden in der Feierstunde aber auch die besten Absolventen. Jahrgangsbeste war Linn Deppe mit der Note 1,3. Lars Tippkötter wurde mit einem Schnitt von 1,5 verabschiedet. Lukas Pumpe und Juliane Schulte schafften beide eine 1,6.

Lob gab es zudem für Schüler, die sich in drei Bereichen besonders engagiert hatten: die Streitschlichter, den Schulsanitätsdienst und die Sporthelfer.

Mit einem Präsent wurde auch die scheidende Schulpflegschaftsvorsitzende Christine Kahle verabschiedet, die den Posten seit dem Gründungsjahr inne hatte. „Da ich jetzt ja viel Zeit habe, fange ich an Niederländisch zu lernen“, sagte sie schmunzelnd.

Für die musikalische Untermalung der Entlassfeier sorgten die Musikprofile der Jahrgänge sechs und sieben sowie der Schulchor des neunten Jahrgangs unter der Leitung von Gabi Giebel.