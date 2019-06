Birgit Peperhove gefeiert

Birgit Peperhove wurde als Sonnenkönigin der Schützenbruderschaft St. Rochus Verth-Schwienhorst gefeiert. In den Hofstaat berief sie all ihre Mitbewerber. Prinzgemahl ist ihr Ehemann, Michael Peperhove , der bis 2021 zudem noch Kaiser ist. Am Samstagabend – die Sonne brannte nicht nur auf die Königskette – vollzog der stellvertretende Vorsitzende Christian Poppenborg auf der Festwiese unter Schatten spendenden Bäumen die Proklamation.

Am Abend vorher war es Birgit Peperhove (wie berichtet), die wie der Sonnenschein über alles strahlte: „Ja, ich wollte es wissen“, gestand sie bei der Proklamation ein. „Im letzten Jahr ist es mir ja nicht gelungen, den Vogel abzuschießen.“

Schützenfest der Rochus-Schützen 1/43 Ausgelassen feierte die Schützenbruderschaft St. Rochus Verth-Schwienhorst ihre neue Königin Birgit Peperhove. Foto: Pohlkamp

Beim Königsschießen hatten drei Damen die Herren in den Schatten gestellt und sich am „Adlernest“ mit scharfem Blick auf den hölzernen Vogel positioniert: Birgit Peperhove, Miriam Niebrügge und Martina Lenzing. Dieses Damentrio wollte Regentin werden – und zwei Ehemänner hielten sich zurück: Andreas Lenzing und Thorsten Niebrügge. Und der Dritte? Michael Peperhove durfte nicht, weil er amtierender Kaiser ist. Live konnten die vielen Zuschauer diesen fairen Wettkampf miterleben. Kurz vor dem „Königsschuss“ wurde es besonders spannend. Der „gerupfte“ Adler hing nur noch an wenigen Holzfasern. Die Zuschauer fieberten mit, wie um die Insignien gerungen wurde. Birgit Peperhove setzte sich schließlich durch. Sie holte den arg „gerupften“ hölzernen Adler mit dem 291. Schuss von der Stange und wurde auf der Festwiese bei Möllers gefeiert. Zehn Jahre zuvor hatte ihr Ehemann Michael den Thron bestiegen.

Am Samstagabend folgte die Krönung mit der Vorstellung des Hofstaates: Verena und Christian Poppenborg, Thorsten und Miriam Niebrügge, Mike und Karin Hoppe, Andreas und Martina Lenzing sowie Königin Birgit Peperhove mit Ehemann Michael (amtierender Kaiser). Als Kinderkönigspaar geehrt wurden Paula Niebrügge und Alexander Pröbsting. Keilerkönigin wurde Veronika Bockelmann. Die Jugendschützenschnur ging in diesem Jahr an Sophie Peperhove. Die Schützenschnur der Altersklasse ging von Josef Bockelmann auf Tochter Katharina über.

Fest der Schützenbruderschaft St. Rochus Verth-Schwienhorst Telgte 1/58 Birgit Peperhove wurde neue Königin bei den Rochus-Schützen, die bei strahlendem Sonnenschein ein rauschendes Fest feierten. Foto: Pohlkamp

Ausgezeichnet wurden weitere Schützenbrüder: Erich Lütkehaus, der vor 50 Jahren König war, Karl-Heinz Greiwe schoss sogar zweimal, vor 25 und 40 Jahren, den Vogel ab. Bernhard Kuhlmann ist seit 30 Jahren Hauptmann. Mit einem Fahnenschlag zu Ehren der Königin „blies“ Oberst Michael Baune schließlich zum Abmarsch. Beim Königsball am Samstagabend stand nicht nur die Königin im Blickpunkt. Eine besondere Ehrung erfuhr Bernhard Baune, der 40 Jahre lang Oberst war und Ehrenoberst des Vereins ist. Für seinen langjährigen beispielhaften Einsatz erhielt er vom Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz durch den Vorsitzenden Michael Peperhove überreicht. Mit einem Ehrentanz mit vielen schönen Stunden in einer lauen Sommernacht endete das Fest erst bei Morgendämmerung.

Am gestrigen Sonntag konnten die Schützen ausschlafen. Am Nachmittag wurden die Aktivitäten mehr in den Schatten verlegt: Kinderbelustigung, Kaffeetafel und die Vereinsmeisterschaft standen an.