Dem Gaumen eine Freude bereitet

Da stets fleißige Köchinnen Lust haben mitzumachen und Leckereien vorzubereiten, erfreut sich das „Radel-Dinner“ nicht nur großer Beliebtheit, es ist auch zu einem „Renner“ im Veranstaltungsprogramm der Frauengemeinschaft Westbevern geworden.

Lockerheit, Freude und das Können der Gastgeberinnen sorgen dafür, das Gutes für den Gaumen auf den Tisch steht. „Klasse, was sie uns geboten haben“, lobte eine Teilnehmerin und sprach ohne Frage für alle 22, die sich durch abwechslungsreiche und schmackhafte Stärkungen verwöhnen ließen. Dafür gesorgt hatten in diesem Jahr Bettina Everwin , Ursula Keuper und Gudrun Nosthoff.

„Sie haben viel an Zeit und Kochkunst investiert. Dafür gilt ihnen ein besonderer Dank“, hob Britta Fröhlich, Sprecherin der kfd , hervor. „Ihr Engagement ist eine gute Vorgabe, die auch weitere kfd-Mitglieder animieren soll, im nächsten Jahr die Speisen vorzubereiten. Interessierte für 2020 haben sich auch schon gemeldet. Wichtig ist, dass sich die Köchinnen nicht unter Druck setzen, es besonders gut machen und andere überbieten zu wollen. Wir wollen alles mit Freude genießen, dabei auch Kontakte pflegen und einen schönen Tag haben“, fasste Britta Fröhlich zusammen.

An allen drei Stationen, die im Vorfeld geheim gehalten worden waren, wurde neben den Köstlichkeiten auch ein besonderes Ambiente geboten. Am Pfarrheim waren die Frauen gestartet. Mit dem Rad ging es zunächst in den Lütken Esch zu Bettina Everwin, die die Vorspeise zubereitet hatte. Es gab einen Rhabarber Kompott sowie zwei Sorten Ziegenkäse mit Brot und Lavendelsirup mit Sekt. Von dort aus unternahmen die Frauen eine 10,5 Kilometer lange Tour, um schließlich bei Ursula Keuper im Wiewelhook Station zu machen, die die Hauptspeise übernommen hatte. Sie servierte mit Käse überbackenen Fisch, dazu Petersilien-Kartoffeln und orientalisch angehauchten Salat. Bei guter Stimmung und Sonnenschein genossen alle die Zeit an der langen Tischreihe.

Weiter ging es zu vorgerückter Stunde zurück ins Dorf zu Gudrun Nosthoff, die das Dessert zubereitet hatte. Sie verzückte mit Nachspeisen in Form von Eispâté und Erdbeerbowle.