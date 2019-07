Szenario „Flugzeugabsturz“

Die Meldung kommt um kurz vor 20 Uhr. Ein Kleinflugzeug, gestartet vom nahen Telgter Flugplatz, stürzt in eine Scheune und verursacht dort einen verheerenden Brand. Die Lage ist unübersichtlich, denn zum Anwesen gehört auch eine Schreinerei, in der noch Menschen vermutet werden. Die schreckliche Bilanz: vier Tote und zwei Verletzte.

Aber Entwarnung: Glücklicherweise war es am Montagabend doch nur die jährliche Sommerübung der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Hof Kohues am Böckenhagen, die alle in Atem hielt. Das Übungsszenario „Flugzeugabsturz“ ist durch die jüngsten Abstürze von Militärmaschinen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen aktueller denn je. „Als wir die Übung geplant haben, waren diese Abstürze noch nicht passiert“, erklärt Brandoberinspektor Udo Bubbel, der die Übung gemeinsam mit seinem Kollegen Benjamin Schürhoff entwickelt hat.

Sommerübung der Feuerwehr 1/112 Auf dem Hof Kohues veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr ihre diesjährige Sommerübung. Foto: Schwerdt

Um das Szenario möglichst realistisch zu gestalten, sorgen zwei Nebelmaschinen für eine undurchsichtige Lage in den betroffenen Gebäuden. Zwei Helfer des Roten Kreuzes mimen die Verletzten, die aus der Schreinerei geborgen werden. Hinzu kommen vier Dummy-Puppen, die Bubbel und seine Mitstreiter zuvor als „Tote“ versteckt haben.

Nach einer Dreiviertelstunde ist es schon wieder vorbei: Noch während der Dampf abzieht, wird zu einer ersten Manöverkritik angesetzt. „Das Übungsziel wurde erreicht. Alle wurden gefunden“, konstatiert Udo Bubbel. Insgesamt waren bei der gemeinsamen Übung der Löschzüge Telgte und Westbevern neun Fahrzeuge im Einsatz. Zwei davon wurden aus Westbevern herangezogen. Auch die Jugendfeuerwehr war im Einsatz, um angrenzende Gebäude zu kühlen.

Beim abschließenden Antreten vor gut 60 interessierten Zuschauern gab es fast nur lobende Worte für die Wehr. „Ihr habt bei beengten Verhältnissen gute Arbeit geleistet“, freute sich Benjamin Schürhoff. Allerdings müsse an der Kommunikation über Funk weiter gearbeitet werden. „Dafür sind diese Übungen da. Um Fehler zu finden“, erklärt Udo Bubbel.

Auch von offizieller Seite gibt es an diesem Abend warme Worte. Telgtes stellvertretender Bürgermeister Karl-Heinz Greiwe: „Es ist gut, euch im Rücken zu haben. Ihr habt eindrucksvoll demonstriert, was ihr leisten könnt.“

Einen kleinen Wermutstropfen hatte Stadtbrandinspektor Alfons Huesmann dann aber doch, als er sich bei den Gastgebern Christine und Antonius Kohues bedankte. „Es wird immer schwieriger für Übungen geeignete Anwesen zu finden“, sagte Huesmann. Vor allem Landwirte müssten der Feuerwehr immer wieder absagen, da die Hygienevorschriften keinen Publikumsverkehr erlaubten. „Das ist sehr schade.“ Die Sommerübung der Feuerwehr sei dadurch aber nicht akut gefährdet.