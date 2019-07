Zum neunten Mal veranstaltet Jutta Holtkötter in den Sommerferien die „Schulranzensammelaktion“ zu Gunsten der Hilfsorganisation Global Aid Network (GAiN). Benötigt werden gebrauchte Ranzen und neues Schulmaterial, damit alle bedürftigen Kinder in Lettland zur Einschulung mit einer Grundausstattung an Schulmaterial starten können.

In einen gespendeten Tornister gehören: drei Schreib- und drei Rechenhefte (DIN A4), zwei Schreibblöcke (liniert oder kariert), ein Malblock (DIN A4), ein Schreibmäppchen (neu oder gut erhalten) mit einer Packung Buntstifte, einer Packung Filzstifte, drei Kugelschreibern, drei Bleistiften, einem Spitzer, zwei Radierern und einem Lineal als Inhalt sowie ein Stück Seife, eine Zahnbürste und Zahnpasta. Gut erhaltene Kuscheltiere und Kinderkleidung können auch in den Ranzen gepackt werden.

Die gefüllten Tornister werden von der internationalen Hilfsorganisation GAiN direkt nach Lettland zu einem ehemaligen Au-Pair-Mädchen der Familie Holtkötter transportiert, wo sie von ihr persönlich an die bedürftigen Familien weitergegeben werden.

Die Tornister mit dem Material können vom 15. Juli bis zum 31. August in den Schreibwarenläden Hansen und Horn in Telgte, Nosthoff in Westbevern, in der Stadtbücherei und im Bürgerbüro der Stadt Telgte abgegeben werden.

Wer den Kauf von Material finanziell unterstützen möchte, der kann Geld auf das folgende Spendenkonto einzahlen: Vereinigte Volksbank Münster, IBAN: DE03 4016 0050 3547 1515 42, Kennwort: „Schulranzenaktion“. Wer eine Spendenbescheinigung benötigt, der sollte sich per Mail unter holtkoetter11@web.de melden.