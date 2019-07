Unter dem Motto „Schnapp dir eine Decke und mach Flohmarkt und bessere dein Sommerferien-Taschengeld“ auf veranstaltet der Westbeverner Krink für alle Kids und Teens am Samstag, 13. Juli, von 9 bis 12 Uhr einen kostenlosen Kinderflohmarkt auf dem Schulhof der alten Grundschule in Vadrup. Der Aufbau ist ab 8.30 Uhr möglich. Bei gutem Wetter findet der Flohmarkt draußen statt, bei Regen in der Aula und im Gebäude.

Lediglich eine Registrierung der eigenen „Flohmarktdecke“ ist nötig. Melanie Haberecht teilt mit, dass gerne auch Familien zum Flohmarkt kommen können. Es sei genügt Platz vorhanden. Neben Decken können natürlich auch Tische mitgebracht werden. Die Registrierung ist bei Melanie Haberecht unter ✆ 01 71/26 56 506 oder Bianca Janssen-Ahlbrandt unter ✆ 01 62/24 16 522.

Während des Flohmarktes wird der Kindergarten „Sternenzelt“ eine Cafeteria eröffnen. Kaffee und Kuchen gibt es auch zum Mitnehmen. Der Erlös kommt zu 100 Prozent den Kindergartenkindern zugute.

Nach die Premiere 2018 ein erfolg war, hoffen die Organisatoren auch bei der Neuauflage auf zahlreiche Stände und auf reges Interesse bei den Käufern.