Ein Referat über die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg – von vier Schülerinnen in der Don-Bosco-Grundschule gehalten – löste am Freitagnachmittag vor dem Rathaus eine Aktion aus, die an „Fridays for Future“ erinnert. Auch wenn die Grundschüler jetzt unmittelbar vor dem Ferienbeginn nicht so zahlreich vertreten waren – „Greta Thunberg begann auch allein,“ so ein Viertklässler –, nach den Ferien werde man diese Demonstration fortsetzen, schließlich haben auch „wir verstanden“, wie wichtig Klimaschutz ist, „denn schließlich geht es um unsere Zukunft“, so die Kids.