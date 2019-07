Böller die Ursache?

Am Donnerstag geriet nach Angaben der Polizei gegen 22.05 Uhr an der Händelstraße ein Stapel gelber Säcke in Brand. Ausgelöst wurde das Feuer nach ersten Erkenntnissen der Beamten durch Böller. Die Flammen griffen zudem auf einen nahen Zaun und eine Hecke über. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei, ✆ 0 25 81/94 10 00, entgegen.