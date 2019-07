Der einstige Pionier hat sich etabliert

Als vor fast auf den Tag genau 25 Jahren die Klinik für Geriatrische Rehabilitation Maria Frieden eröffnet wurde, hatte sie als Modellklinik über viele Jahre hinweg eine Pionierfunktion in der Region und war auch überregional an wichtigen Entwicklungen zur Qualitätssicherung geriatrischer Arbeit und Etablierung entsprechender Behandlungspfade beteiligt.

Das alles war nach genau einem Vierteljahrhundert „Realbetrieb“ für die Initiatoren ein guter Grund für eine aktuelle Standortbestimmung. Denn: „Die Rahmenbedingungen haben sich gegenüber der Anfangszeit deutlich verändert. Geriatrie ist keine unbekannte Disziplin mehr. Fast flächendeckend bestehen stationäre geriatrische Strukturen und auch im ambulanten Bereich werden zunehmend geriatrische Netzwerke etabliert“, hieß es während eines Symposiums in der Telgter Einrichtung.

Vor diesem Hintergrund wurde bei der Zusammenkunft von Experten aus ganz Deutschland auch die Frage diskutiert, welchen Stellenwert in diesem Kontext und unter den derzeitigen finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen die Geriatrische Rehabilitation noch hat. Unter anderem die Chefärztin Dr. Barbara Elkeles zeigte in ihrem Vortrag nicht nur die Entwicklungen in den vergangenen 25 Jahren auf, sondern ging auch auf Perspektiven ein. Zudem ließ sie Zahlen sprechen. Denn rund 80 Prozent der Patienten, etwa die Hälfte davon sei bei der Aufnahme in das Krankenhaus nicht gehfähig, könnten nach der Behandlung wieder in die gewohnte häusliche Umgebung entlassen werden.

Insgesamt rund 200 Teilnehmer konnte die Fachklinik zum Symposium samt Festakt begrüßen, darunter Maria Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, und Bürgermeister Wolfgang Pieper. Letzterer überreichte als Jubiläumsgeschenk ein blaues Schaf aus der Friedensherde, die vor kurzer Zeit zwischen Kirche und Kapelle gestanden hat. Zudem waren Vertreter des Bundesverbandes Geriatrie, viele ehemalige Mitarbeiter sowie weitere Vertreter aus Politik, Verbänden, Krankenkassen, Ärzteschaft und weiteren an der Versorgung geriatrischer Patienten beteiligter Berufsgruppen gekommen.

Das Programm wurde von den Mitarbeitern gestaltete. Der Chor „Maria Frieden singt“ unter Leitung von Silke Walkling intonierte ein auf die Klinik umgedichtetes Lied unter dem Titel „Seit 25 Jahren“ zur Melodie von Udo Jürgens. Für viel Aufmerksamkeit sorgte zudem ein „Therapeuten-Tanz-Theater“. Die Therapeuten der „Salvea“ führten eine eigene Choreographie zu Whigfields „Saturday night“ auf und bauten in diese diverse Therapiematerialien und Hilfsmittel aus dem Klinikalltag ein.

Dr. Karin Tellmann und Dr. Michael Övermann, Oberärzte in Maria Frieden, überreichten stellvertretend an das Direktorium – Pflegedirektorin Ursula Hedding, Verwaltungsdirektor Christoph Wolters und Dr. Barbara Elkeles ein von allen Mitarbeitern individuell gestaltetes Fotoalbum über 25 Jahre Klinik Maria Frieden.

Die Feier klang zur Musik von DJ Frank Loeber aus.