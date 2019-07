Mit dem Oldtimer zum Festschmaus

Die Erdbeerbowle stand in einer Karaffe auf neben der Gartenpforte aufgestapelten Heuballen bereit. Die Familie Schulte-Bisping , zu der an diesem Donnerstag auch die Lebenspartner zählten, hatte Position bezogen. In der Sonne. Der eine oder andere fing schon an zu schwitzen. Und nicht nur die Familie wartete, sondern auch das Team der Münchener Produktionsfirma „megaherz“. Es drehte auf dem Hof die sechste und letzte Folge der 16. Staffel der WDR-Erfolgssendung „Land und Lecker“, in der es um Familiengeschichten, Landleben und leckere Landküche geht.

Die Hofleute und das Aufnahmeteam warteten auf die fünf weiteren Teilnehmer der Jubiläumsstaffel, die neben Florian Schulte-Bisping sich, ihre Höfe und ihre Kochkünste präsentierten. „Land und lecker“ gibt es nun schon seit zehn Jahren. Die neueste Staffel steht mit dem Ende der Dreharbeiten in Westbevern vor der Ausstrahlung.

Dreharbeiten für „Land und lecker“ in Vadrup 1/35 Zum zweiten Mal wurde in „Birgit’s Hofkäserei“ für die WDR-Sendung „Land und lecker“ gedreht. Foto: Flockert

Die Schulte-Bispings wohnen im Schultenhook in Vadrup. Besser bekannt ist der Hof als „Birgit‘s Hofkäserei“. Mutter Birgit hat vor drei Jahren bereits bei einer vorangegangenen Staffel vor der Kamera gestanden und mit fünf Konkurrenten um die Wette gekocht. Sie erinnert sich noch genau, was damals auf ihrem Menüplan stand: Rote Beete mit Fetakäse und gebratenen Walnüssen, Kalbsschnitzel mit Kräutereihülle und Spitzkohl sowie zum Nachtisch Quarkknödel mit Erdbeeren.

Jetzt waren die Fernsehmacher mit Kameras und Wuschelmikrofon erneut auf dem Hof im Schultenhook. Fünf Tage lang wurde alles aufgenommen, was sich auf dem Hof bewegt und was das Leben dort ausmacht. Am Donnerstag, dem Abschlusstag, stand die Küche im Zentrum des Geschehens. Aber nicht Mutter Birgit stand im Mittelpunkt, sondern der 25-jährige Florian.

Das Konzept des WDR für die Staffel zum Zehnjährigen sah vor, dass man auf Höfe zurückkehrt, die schon einmal Teil der Reihe waren. „Um zu gucken, was hat sich dort im Laufe der zehn Jahre entwickelt“, erläutert Producer Guido Niebuhr. Das Hauptaugenmerk sollte auf den Hofnachfolgern, der „next generation“, liegen. Erstmals durften auch Männer an dem Kochwettstreit teilnehmen.

Dann ist es endlich soweit: Per Funk meldete sich eine Mitarbeiterin der Produktionsfirma, die gemeinsam mit den fünf Konkurrenten von Florian Schulte-Bisping in einem historischen Bus – einem Neoplan aus dem Jahr 1956 – saß. Sie hätten Westbevern passiert und würden in Kürze auf den Hof rollen. Den Grund für die Verspätung verriet sie auch: Fahrer Wolfgang hatte sich gleich drei Mal verfahren. An „Birgit‘s Hofkäserei“ angekommen, entstiegen dem schmucken Gefährt die fünf weiteren Teilnehmer – drei Frauen und zwei Männer – und wurden von den Schulte-Bispings mit Bowle begrüßt. Derweil war das Produktionsteams voll in seinem Element. Sogar eine Drohne kam zum Einsatz, um die Ankunft der Teilnehmer bestmöglich zu filmen.

Dann begaben sich Mutter und Sohn Schulte-Bisping in die Küche, um das abendliche Mahl vorzubereiten. Ein Drei-Gänge-Menü galt es zu kredenzen. Kalbsbraten war ein Bestandteil. Mehr darf vor der Ausstrahlung der 45-minütigen Sendung nicht verraten werden.

Im Anschluss an das gemeinsame Essen wurde das Menü von den fünf übrigen Teilnehmer bewertet. Aber nicht nur das, auch die Dekoration des Tisches sowie die Gestaltung des Raumes sind Teil der Bewertung.

Wer wissen möchte, wer Sieger der Staffel geworden ist, der erfährt dies im WDR Fernsehen. Die erste der sechs Folgen wird am Montag, 15. Juli, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die in der Hofkäserei gedrehte Episode bildet am 19. August den Abschluss.